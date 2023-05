Waarom stuur je je dochter 22 kilometer verderop naar een basisschool met lijfstraffen?

Eigenlijk had ik alle huis-, verbouw-, en woonprogramma’s die deze week beginnen op één hoop willen vegen en daar dan wellicht iets belangwekkends over zullen zeggen. Want op maandag hadden we een nieuw seizoen van Kopen zonder kijken (RTL4) en Droomhuis gezocht (MAX). Dinsdag volgen we koppels die – zonder ervaring – een huis kopen, verbouwen en weer verkopen in het nieuwe De moeite waard (RTL4). En op woensdag krijgen we een nieuwe serie van Kinderen kopen een huis (SBS6).

Het liep allemaal anders, want ik wilde maandagavond ook De Platoschool zien, een documentaire van Yara Hannema over de basisschool uit haar jeugd. De leerlingen van de Platoschool kregen Sanskriet, Filosofie en Abhinaya (een Indiase dans), maar de school trok pas echt aandacht toen bleek dat er ook lijfstraffen werden gegeven. Verder was het zo dat het eerste huizenprogramma dat ik keek Kijken zonder kopen was, en dit huiszoekende stel maakte zoveel bij me los, dat die andere vier programma’s maar een ander keer moeten. Hein en Quirine heette het koppel, zij is 30 en office manager bij Ebbinge, hij is 29 en retail adviseur. Een vroeg-oud stel, overduidelijk na hun studenten(verenigings)tijd in Utrecht neergestreken in Amsterdam. Ze wonen daar nu weliswaar in een keurig en ongetwijfeld duur appartement in de volkomen gegentrificeerde volkwijk De Pijp, maar de etage is huur en zegt Hein, hij is nou eenmaal geen „hippe Amsterdammer”. Terug naar Vught, zo snel als maar kan. Hoho, niet overal in Vught, slechts een paar wijken komen in aanmerking voor bewoning. Alleen als het echt niet anders kan, willen ze wel naar Sint Michielsgestel. En graag een jarendertighuis met grote woonkeuken – drie slaapkamers en een tuin is een must. Kortom, het klassieke KzK-wensenlijstje. Met het klassieke KzK-antwoord: onmogelijk voor dit budget in deze markt.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat presentator Martijn Krabbé, makelaar Alex van Keulen en bouwdeskundige Bob Sikkes er een geniepig genoegen in scheppen die wensdroompjes één voor één lek te prikken. Dit seizoen werd al de concessie-klok geïntroduceerd. Als het niet lukt binnen een x-aantal dagen een huis te kopen dat aan alle wensen voldoet, dan moeten de aanstaande kopers veren laten. En ik kan me vergissen, maar tegenslag, dingen die niet lukken , dat leek even wennen voor dit stel. Maar goed, er werd een huis in Vught gevonden. Een tussenwoning, maar wel één met uitbouw, kookeiland en een klimaatkast voor Heins wijnen. Hij had zich al afgevraagd hoe dat moest zonder kelder. Al met al is het huis, zeggen ze, „mega-ons” geworden.

Jeugd- en zedenpolitie

De mooiste scènes in De Platoschool zijn wat mij betreft die waarin Yara Hannema haar ouders ondervraagt. Ze zouden het zo weer doen, hun dochter naar een school 22 kilometer verderop sturen vanwege de geboden ‘extra’s’. Plato-leerlingen zouden bijzondere mensen worden met een hoog bewustzijnsniveau. De disciplinering en prestatiedruk die daarbij hoorden, daar wisten ze niks van. En toen ze het wel wisten – de jeugd- en zedenpolitie kwam in 1996 onderzoek doen naar misstanden – geloofden ze het niet. Terwijl ze verder toch altijd metéén op alle signalen van de school reageerden. Yara liep achter in haar fijne motoriek, haar ouders deden haar op speltherapie. Ze brachten haar naar de kinderpsycholoog toen ze niet met alle vakken mee kon komen. Bijles, zegt Yara, was logischer geweest.

Knap dat Yara Hannema ook de man achter de school te spreken kreeg, bankier en filosoof Paul van Oyen. En veelzeggend wat oud-leerling Thecla over haar schrijfschrift van toen vertelt, met daarin een 6,5 voor dictee en een 7- voor schrijven. Ze was dat schooljaar nèt vijf geworden.

Zat er toch nog lijn in de avond. Over mensen met wensen en onbereikbare idealen.