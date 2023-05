Waarom Bruce Springsteen nog steeds een ‘hot ticket’ is

Bruce Springsteen trekt meer dan 150.000 mensen bij zijn komende concerten in Nederland. Tweemaal vult hij de Johan Cruijff Arena (25 en 27 mei) en eenmaal staat hij met zijn E Street Band op het Pinkpop-terrein Megaland in Landgraaf (11 juni). De setlist van de tour die op 1 februari in Tampa, Florida begon is indrukwekkend. Gedurende zijn shows speelt hij werk dat in sommige gevallen vijftig jaar terug gaat, van The Wild, The Innocent & the E Street Shuffle (1973) tot zijn recente album met soulcovers Only The Strong Survive (2022). Wat maakt Bruce Springsteen nog steeds een hot ticket? De magie van The Boss ligt besloten in zijn songs:

1. Born To Run

In zijn autobiografie Born To Run wijst de voorgeschiedenis maar één kant op: Springsteen is geboren voor het artiestenbestaan. Hij had de rebelse geest, de wil om te imponeren, de energie om veel te spelen en (na een grillig begin) het vermogen om oorspronkelijke rocksongs te schrijven. Zijn muzikale mentor Mitch Ryder en tijdgenoten Southside Johnny en Garland Jeffreys hadden het nakijken. Bruce overtroefde ze met muziek die op grootse manier de hemel bestormde en die tijdloos is gebleken. Niet voor niets staan ‘Born To Run’, ‘Tenth Avenue Freeze-Out’ en ‘Thunder Road’ (alle drie uit 1975) nog altijd prominent op de setlist. Ze hebben niets aan zeggingskracht ingeboet, waar andere jaren zeventig-rockers nu gedateerd of bejaard aandoen.

2. Prove It All Night

Concerten met de E Street band waren en zijn nog steeds uitputtingsslagen, waarbij Bruce en band tot het uiterste gaan. De gemiddelde lengte van zijn shows op de huidige tour (spoiler!) bedraagt 2 uur en 48 minuten. Dat lijkt een aderlating na de vier uur die een Springsteen-concert in de jaren tachtig kon duren. Maar op 73-jarige leeftijd heeft de hardst werkende man in de showbusiness (na de dood van James Brown in 2006) nog altijd het afgetrainde lijf en het uithoudingsvermogen van een dertigjarige. ‘Prove It All Night’ (van Darkness on the Edge of Town, 1978) begon als de belofte van een afgebeulde fabrieksarbeider aan zijn vriendinnetje. Zoals in veel van Springsteens vroege werk hangt er een groot drama boven de tekst: romantiek eindigt onvermijdelijk in een gouden ring en een trouwjurk. „But if dreams came true, oh wouldn’t that be nice.” Springsteen zingt het nog altijd alsof zijn leven er van af hangt.

3. No Surrender

Terwijl bandleden om hem heen neervallen, lijkt Bruce Springsteen het eeuwige leven te hebben. Hij geeft nooit op, herrees uit een periode van depressie en maakte in recente jaren tijd vrij voor albums waarop hij zijn liefde voor orkestrale popmuziek uit de jaren zeventig (Western Stars, 2019) en klassieke soul (Only the Strong Survive, 2022) kon botvieren. Het verlies van toetsenman Danny Federici in 2008 en saxofonist Clarence „Big Man” Clemons in 2011 bracht in eerste instantie twijfel over het voortbestaan van de E Street band. De gaten werden opgevuld door toetsenman Charlie Giordano, net als Federici een kei op de accordeon, en saxofonist Jake Clemons die oom Clarence met verve vervangt.

4. The Promised Land

Rock & roll alleen was nooit genoeg. Er schuilt een idealist in Springsteen die zich spiegelt aan Woody Guthrie en Pete Seeger voor het behoud van Amerikaanse waarden en authentieke folkmuziek, van ‘This Land Is Your Land’ tot het lijflied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ‘We Shall Overcome’. Zijn affiniteit met het gedachtengoed van Barack Obama komt tot uiting in de achtdelige podcastserie Renegades: Born in the USA waarin de muzikant en de ex-president hun vriendschap en ideologische verwantschap bespreken.

5. Last Man Standing

In totaal 267 avonden stond Springsteen op Broadway met de one man show waarin hij zijn levensverhaal vertelde en zong. Toch trok het touren weer aan hem: spelen met de band in verre buitenlanden houdt hem overeind. In 2020 moest de aangekondigde wereldtournee met de E Street Band worden uitgesteld wegens de covid-pandemie. Toen in juli 2022 de kaartverkoop begon voor de huidige tour brak in de VS een controverse uit over het zogenaamde ‘dynamic pricing’-systeem van Ticketmaster, dat zorgde voor prijzen van 4000-5000 dollar per kaartje. Manager Jon Landau suste de boel door te stellen dat de meeste kaarten voor de nominale waarde van de hand waren gegaan, en dat kaarten tot 400 dollar in overeenstemming zijn met de statuur van Bruce Springsteen als een van de grootste artiesten van zijn generatie. In Nederland viel het mee met de ticketgekte: tot enkele dagen geleden waren er nog kaarten voor de normale prijs (94 tot 460 euro) verkrijgbaar. Bij zijn shows van bijna drie uur is Springsteen letterlijk de last man standing: slotnummer ‘I’ll See You In My Dreams’ over alle dierbaren die hem zijn ontvallen vertolkt hij solo met gitaar.

