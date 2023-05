Tweede Kamer voor extra bevoegdheden burgemeesters tegen geweld in woonwijken

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wijziging van de Gemeentewet die burgemeesters meer bevoegdheden geeft om woningen te sluiten of op te treden tegen criminelen die wijken onveilig maken. Als de Eerste Kamer met de wetswijziging instemt, kan een woning worden gesloten als wordt gedreigd met, of gevreesd voor, ernstig geweld rond een woning.

Lees ook: Criminoloog over Rotterdamse explosies: Kijk vooral naar de ‘onzichtbare’ jongeren

Vooralsnog kunnen burgemeesters alleen een pand sluiten als de openbare orde wordt verstoord of als sprake is van ernstige woonoverlast. In onder meer Rotterdam en Amsterdam worden de laatste tijd veel meldingen gedaan van explosies en explosieven in woonwijken. Vooral in Rotterdam is sprake van een grote toename. Het stadsbestuur van Rotterdam is volgens persbureau ANP tevreden met de ruimere bevoegdheden voor burgemeesters.

De VVD was voorstander van de wetswijziging, maar de partijen D66, PvdA en SP waarschuwden ook voor de keerzijde van het sluiten van woningen. Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller is het „ingrijpend, met soms schrijnende gevolgen”. „Onschuldige huisgenoten die niets met criminaliteit of verboden handelingen te maken hebben, kunnen op straat komen te staan.” Een motie van Kamerleden Songül Mutluer (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om bij woningsluitingen rekening te houden met kwetsbare bewoners, zoals minderjarigen of mensen met gezondheidsproblemen, is dinsdag ook aangenomen.