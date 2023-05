Tweevoudig Oscarwinnaar Tom Hanks bracht onlangs zijn eerste ‘roman’ uit én ging viral met een zelfverzonnen cocktail. Die eerste heet The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. Die tweede gaf Hanks een naam die gemakkelijker in de mond ligt: Diet Cokagne (spreek uit: ‘Diet Cocaine’). Een samentrekking van Diet Coke (Cola Light) en champagne, de ingrediënten. In eerste instantie trok vooral het boek mijn aandacht. In The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece beschrijft Hanks het maakproces van een fictieve Marvel-achtige film. De verteller, freelance journalist, docent en filmrecensent Joe Shaw, doet verslag van het ontstaan van het scenario (‘Source Material’), het opzetten van de productie (‘Development Hell’ & ‘Prep’), het vinden van acteurs (‘Casting’), opnameperikelen en bijna-romances (‘The Shoot’), en de afronding (‘Post’).

Dat klinkt spannend. Want zo goed als iedereen die meewerkt aan filmproducties moet strikte geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen. Wat over filmsets naar buiten komt, is anoniem gelekt of vakkundig gestuurd door pr-medewerkers. Dat komt ook aan bod in Hanks’ boek: een toekomstige producent wordt ingeprent dat ze tegen de buitenwereld altijd moet verkondigen dat het script „geweldig, verrassend en gevuld met ‘oohs en aahs’ is”. Ook als ze het tegendeel denkt.

Onthult Hanks de duistere geheimen van de filmwereld door slim te kiezen voor fictieve karakters en verrast hij met details die je nooit eerder hoorde? Dat valt tegen. Na een honderdtal pagina’s besef je dat Hanks aan hetzelfde euvel lijdt als de regisseur/scenarist die hij opvoert en die te horen krijgt dat hij „te veel scènes schreef, te veel personages, te veel pagina’s en niet voldoende conflict.” En dat Hanks en zijn verteller vooral een liefdevol eerbetoon willen brengen aan de honderden mensen die meewerken aan films. Het boek maakt duidelijk dat de talloze medewerkers die voorbijrollen in de eindcredits een privé-leven hebben en meestal hun ziel en zaligheid in een filmproductie stoppen. Zo vertelt Hanks over de kankerdiagnose van een voormalige producent en legt hij uit hoe een setchauffeur plots wc’s staat schoon te maken.

Dat is nobel en het past bij Hanks, die bekend staat als een van de aardigste mensen in Hollywood. Maar het zorgt er wel voor dat je na een tweehonderdtal pagina’s snakt naar een Diet Cokagne. Hanks’ voortkabbelende mozaïekvertelling is prettig geschreven, maar je leert personages niet zo goed kennen, en tussen alle details gebeurt simpelweg weinig verrassends. Ja, na uren lezen duikt er een arrogante acteur op die zijn zonnebril weigert af te zetten en seksueel getinte berichten naar een tegenspeelster stuurt. Maar het merendeel van de mensen in Hanks’ boek is hardwerkend en extreem vriendelijk. Waarschijnlijk de realiteit en zoals Hanks zelf.

Een deel van Hanks aantrekkingskracht – ook als acteur – is dat hij zo ‘gewoon’ en ‘herkenbaar’ is. Maar The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece toont onbedoeld dat hij daarnaast wel degelijk een Hollywoodster is. Eentje waarvan de eindredacteur mogelijk zo starstruck was dat hij niet durfde te snoeien in de zee aan personages en uitweidingen.

Sabeth Snijders is filmrecensent.

