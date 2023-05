Staat stelt Amerikaanse 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Westerschelde

De Nederlandse staat vindt dat het Amerikaanse chemiebedrijf 3M de schade moet vergoeden die het heeft veroorzaakt in de Westerschelde met het uitstoten van schadelijke PFAS. Dat schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdag in een brief aan het bedrijf.

De chemische 3M-fabriek is al langer berucht. Het staat in België, vlak bij Antwerpen en heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd via afvalwater. Bij de provincie Zeeland zijn 28 meldingen binnengekomen van ondernemers die zeggen dat ze economische schade hebben opgelopen door de stoffen. Er moet nog onderzocht worden voor welk deel van de PFAS-vervuiling 3M verantwoordelijk is.

Vorig jaar adviseerde het RIVM zo min mogelijk vis, garnalen, mosselen en oesters te eten uit de Westerschelde door hoge concentraties PFAS. Er moet nog een prijskaartje worden gehangen aan de nadelige gevolgen voor het ecosysteem en de economie die door 3M werden veroorzaakt.

PFAS, een verzamelnaam van meer dan zesduizend soorten kunststoffen en microplastics, staan op een lijst van „potentieel zeer zorgwekkende stoffen” van het RIVM. De groep stoffen kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Zo kunnen ze zich ophopen in het menselijk lichaam en onder meer het immuunsysteem beschadigen. Ze komen in het milieu terecht via de lucht of via het afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken. Uiteindelijk kunnen ze zo ook in kleine hoeveelheden in drinkwater en voedsel belanden.

