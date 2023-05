Rechter heft gebiedsverbod XR-activisten op, A12-demonstratie kan zaterdag doorgaan

De rechter heeft het gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) opgeheven. Dat maakte het activistencollectief dinsdag bekend. De XR-leden kunnen daardoor zaterdag meedoen aan de geplande blokkade van de A12 in Den Haag, vlakbij de kantoren van het ministerie van Economische Zaken. De demonstratie is bedoeld om een einde te eisen aan fossiele subsidies, die zouden oplopen „tot wel 30 miljard euro per jaar”.

Vanwege het door justitie opgelegde gebiedsverbod mochten de klimaatactivisten niet op de Utrechtsebaan komen, het begin van de A12 in Den Haag. Het OM legde deze maatregel eerder op totdat de rechtbank uitsluitsel kon geven over of zij een strafbaar feit hebben begaan. Het OM omschreef de blokkade van Extinction Rebellion als „gevaarlijk en ontwrichtend”. In april werd het gebiedsverbod met negentig dagen verlengd. De rechter maakt die beslissing nu ongedaan en oordeelt dat de verlenging van de maatregel buitenproportioneel was.

Extinction Rebellion is tevreden met de uitspraak. Die roept, zo stelt de organisatie in een uitgestuurde verklaring, „de intimidatie en criminalisering van actievoerders een halt toe”. Naar eigen zeggen zullen alle vijf de activisten, net als duizenden anderen, zaterdag gebruik maken van hun demonstratierecht.

