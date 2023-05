Queer zijn als soldaat geen drama meer

De coming-out zal altijd een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een queer blijven. Ook in films en series is het moment waarop een niet-hetero aan de buitenwereld openbaart anders te zijn een dankbaar onderwerp. Vaak bevatten die verhalen een flinke botsing met een weinig begripvolle, soms door mannelijke stereotypen gedomineerde omgeving. Denk aan het Oscarwinnende Brokeback Mountain (2005), waarin twee cowboys niet zichzelf mogen zijn, of in eigen land Spetters (1980) waar een gereformeerde vader de gay na de mededeling in elkaar beukt.

Maar de samenleving verandert – een nieuwe generatie denkt gemakkelijker buiten de lijntjes. Queer zijn is tegenwoordig in film en op tv ook niet erg meer in werelden die vooral worden geassocieerd met ‘echte mannen’, zoals het leger of de voetballerij.

Goed voorbeeld is de enorm populaire Apple TV+-serie Ted Lasso, over de besognes bij een Brits sportteam. De kijkers weten al langer dat voetballer Colin Hughes (Billy Harris) op mannen valt – een van de ontroerende sleutelscenes werd gedraaid bij het Amsterdamse homomonument aan de Westermarkt. Recent voelde het personage zich gedwongen om in elk geval zijn team de waarheid te vertellen; de coming-out-aflevering werd op sociale media massaal omarmd door queer fans.

Bij Hughes blijkt de angst voor afwijzing ongegrond. Geen enkele teamgenoot maakt er een probleem van en coach Ted Lasso dringt er vooral op aan Hughes te steunen en het onderwerp niet uit de weg te gaan. Het voelt wellicht nog als een utopie, zolang de coming-out van profvoetballers nog voorpaginanieuws is. „Maar tegelijkertijd geloof ik oprecht dat de wereld er zo uit zou kunnen zien als we meer naar elkaar luisterden en meer respect voor elkaar toonden”, stelde acteur Billy Harris tegen GQ Magazine.

Intimidatie

Ook in het leger is gay zijn tegenwoordig geen probleem meer, leert een harteloze drillinspecteur (Gerhard Liebmann) in het op waarheid gebaseerde drama Eismayer. Zijn hele leven heeft hij zijn eigen gevoelens voor mannen overschreeuwd door nieuwe rekruten te intimideren. Het leger was volgens zijn vader de perfecte plek om zijn sluimerende ‘verkeerde’ gevoelens de kop in te drukken. Maar de openhartige jonge soldaat Falak (Luka Dimic) leert de oude ijzervreter dat zelfs het leger met zijn tijd meegaat.

De film schetst op een liefdevolle manier hoe Eismayer erachter komt dat al zijn angsten gedateerd zijn, zélfs in de kazerne. „De jonge generatie soldaten is veel meer open is als het om gender of seksuele oriëntatie gaat”, aldus de Oostenrijkse regisseur David Wagner. „Eismayer is zelf zijn grootste antagonist.”

Dat geldt ook voor de energieke gymdocent Jean (Rosy McEwan) in het Britse drama Blue Jean, die wel uit de kast kwam naar haar vrienden toe, maar niet voor de klas. Zij is doodsbang voor de reacties van collega’s in het bekrompen Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. De film maakt met veel kleine details, zoals campagneborden en tv-spotjes, invoelbaar hoe de conservatieve sfeer een publieke coming-out de kop in drukt.

De status quo wordt op scherp gezet door de komst van nieuwe leerling Lois, die vanwege haar openlijke queer zijn snel het pispaaltje van de klas wordt. De uitkomst van de innerlijke strijd van Jean laat de film in het midden. Maar regisseur Georgia Oakley zadelt de kijker wel met een hoopvolle boodschap op, die er mede voor zorgt dat het historische verhaal nog steeds relevant aanvoelt. De nieuwe generatie trekt zich relatief weinig aan van de bekrompen, heteronormatieve hokjes waar de oudere generatie ze mee wil opzadelen.

Drama Eismayer Regie: David Wagner. Met: Gerhard Liebmann, Anton Noori, Julia Koschitz, Luka Dimic. Lengte: 87 min. ●●●●● Blue Jean Regie: Georgia Oakley Met: Kerrie Hayes, Rosy McE wen, Lucy Halliday. Lengte: 97 min. ●●●●● Ted Lasso is te zien op Apple TV+.

