Overname afvalverwerker AEB mag niet doorgaan

De verkoop van de Amsterdamse afvalverwerker AEB gaat niet door. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verbiedt de overname door afvalbedrijf AVR omdat er anders een „te machtig bedrijf” zou ontstaan. AEB is nu nog eigendom van de gemeente Amsterdam.

In de zomer van 2021 besloot de gemeente tot de verkoop van AEB, dat in de jaren ervoor dreigde om te vallen wegens falend management en technische problemen. AVR, de grootste afvalverwerker van Nederland en in handen van het Chinese concern Cheung Kong, kwam als winnaar uit de bus van de aanbestedingsprocedure. Voor de overname zou AVR 450 miljoen euro betalen.

Volgens de ACM, die anderhalf jaar onderzoek deed naar de mogelijke overname, zouden AVR en AEB samen 60 procent van de Nederlandse markt voor huishoudelijk afval in handen krijgen. Voor de meeste gemeenten liggen concurrerende afvalcentrales verder weg, waardoor de combinatie AVR-AEB vooral in het westen van Nederland „hogere prijzen kan rekenen voor de verwerking van afval” , aldus de ACM. „Die kosten zullen gemeenten doorberekenen aan hun inwoners.” Op de markt voor licht verontreinigd afval zou het nieuwe concern zelfs een marktaandeel krijgen van meer dan 80 procent.

‘Geen regionale markt’

De gemeente Amsterdam en AVR zijn teleurgesteld over het besluit en „staan niet achter de analyses en conclusies van de ACM”, schrijft de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig (Deelnemingen, D66) in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente en AVR beschouwen de afvalmarkt niet als regionaal maar „als landelijk en deels internationaal waarin transportkosten maar een van de factoren is”, aldus Van Dantzig. Het Amsterdamse gemeentebestuur wil nu op korte termijn een besluit nemen over „de toekomstige relatie van de gemeente met AEB.”

Het gemeentelijk afvalbedrijf is al jaren een problematisch dossier voor de gemeente Amsterdam. In de zomer van 2019 moest AEB tweederde van de verbrandingsovens stilleggen wegens technische problemen, waardoor een landelijke afvalcrisis dreigde. Het gemeentebestuur moest de afvalverwerker overeind houden met tientallen miljoenen euro’s aan kredieten. Onenigheid in het stadsbestuur over de verkoop van AEB leidde vervolgens tot het vertrek van wethouder Udo Kock (Deelnemingen, D66).

Directeur Michel Frequin van AEB betreurt het afketsen van de overname. „Het valt ons zwaar dat het nu niet doorgaat”, zegt hij op de website van het bedrijf. Hij heeft „begrip” voor het feit dat ACM geruime tijd op de overname moest studeren. „Maar onze collega’s hebben in de tussentijd wel moeten dealen met anderhalf jaar onzekerheid.”

