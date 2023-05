Non bestrijdt het algoritme in doldwaze serie ‘Mrs. Davis’

Scifi-comedy Mrs. Davis Van: Tara Hernandez, Damon Lindelof. Met: Betty Gilpin, Jake McDorman, Andy McQueen. HBO Max, 8 afl. van ca. een uur. ●●●●●

De razendsnelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) is een van de grote thema’s van het moment. Terwijl de techbedrijven over elkaar struikelen om AI zo groots mogelijk in te zetten en sommige mensen chatbots als ChatGPT al regelmatig gebruiken, kijken anderen angstig naar de ontwikkelingen. Gaan computers in rap tempo beroepsgroepen uitroeien? Ook in Hollywood, waar schrijvers al een aantal weken staken voor betere arbeidsvoorwaarden, is AI een heikel discussiepunt. Worden scripts van films en series straks (deels) door computers geschreven? De stakers willen hierover duidelijke afspraken met studio’s.

Mrs. Davis, een serie waarin de wereld in de ban is van een machtig algoritme, verschijnt dan ook op een perfect moment. Niet dat bedenkers Tara Hernandez en Damon Lindelof dat vooraf hadden kunnen voorspellen toen ze drie jaar geleden begonnen met de uitvoering van hun idee. En van de zwaarmoedigheid die momenteel over Hollywood hangt, is in hun serie geen sprake: het is vooral een heel grappige en hoogst originele kijk op een mogelijke AI-toekomst.

Het verhaal volgt een non die als een van de weinige mensen op aarde weigert om een zeer geliefd AI-systeem, Mrs. Davis genaamd, te gebruiken. Maar zuster Simone wordt zelfs in het klooster niet met rust gelaten: het systeem probeert steeds in contact met haar te komen. Simone besluit dat de AI vernietigd moet worden. Mrs. Davis staat daar zelf wel voor open, maar dan moet Simone wel eerst iets doen: de Heilige Graal vinden. Dit is het begin van een wonderlijk avontuur waarin allerlei onverwachte dingen op het pad van Simone verschijnen.

Vermakelijke onzin

Op papier klinkt het belachelijk, en dat is de serie ook, op de best mogelijke manier. Lindelof heeft met series als Lost, The Leftovers en Watchmen een reputatie opgebouwd als een van de beste seriemakers van de afgelopen tijd. Hernandez heeft naam gemaakt als schrijver van de populaire maar zeer traditionele sitcom The Big Bang Theory en laat met deze serie zien dat ze veel meer kan dan formulewerk. Samen weten ze alle elementen op hoogst vermakelijke wijze te combineren. De zoektocht naar de graal zit vol afslagen: op een gegeven moment moet Simone een taart afleveren bij de Paus in Rome. Ook een klungelige verzetsorganisatie, een walvis en een reclamespotje voor sportschoenen vormen essentiële schakels in het geheel. Oh, en mogelijk is Jezus zelf ook een personage. ChatGPT had dit verhaal nooit kunnen verzinnen.

Beeld HBO Max

Dat de serie ondanks de gekke ontwikkelingen behapbaar blijft, is voor een groot deel te danken aan hoofdrolspeelster Betty Gilpin, die moeiteloos schakelt tussen humor en drama. Gilpin maakte eerder al indruk in de Netflix-serie GLOW en laat nu helemaal zien hoe veelzijdig ze is. De bijrollen zijn ook allemaal goed ingevuld. Zo mag de Nederlandse Katja Herbers zich uitleven met een excentriek personage.

De serie kan gezien worden als commentaar op het entertainmentlandschap, waarin algoritmes deels al de dienst uitmaken. De aanbevelingssystemen van streamingdiensten bieden kijkers namelijk graag herkenning en succesformules. „Algoritmes zijn dol op clichés”, zegt een personage tegen Simone. Die Heilige Graal bijvoorbeeld, dat is een ultieme MacGuffin (een object waar personages achteraan gaan om het verhaal op gang te brengen).

Ondanks thematiek die erg aansluit bij de Zeitgeist, lijkt Mrs. Davis al op weg naar de status van ondergewaardeerde cultserie. Bestaande algoritmes hebben mogelijk moeite met een moeilijk te definiëren serie over algoritmes: in de VS weet de serie het grote publiek nog niet te bereiken, ondanks goede recensies. In Nederland verscheen de serie al helemaal onder de radar. Jammer, zeker omdat streamingdiensten, onder druk van aandeelhouders die vooral naar rendement kijken en dus voorspelbare hits verwachten, nu al minder risico durven te nemen. Originele ideeën worden steeds schaarser. Mrs. Davis is daarom een serie om te koesteren.