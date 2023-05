Nog drie leden Duitse terroristische Reichsbürger-beweging opgepakt

Nog eens drie leden van de extreemrechtse Duitse Reichsbürger-beweging zijn opgepakt. Dat meldde het Duitse Openbaar Ministerie maandagavond. In totaal zijn 25 arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de groep. Of deze drie direct betrokken waren bij de couppoging die de beweging plande, wil het OM niet zeggen. Twee van de verdachten werden in het zuiden van Duitsland opgepakt, een ander vlak onder Hamburg.

De Reichsbürger-beweging vindt dat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog bezet wordt door de geallieerden, en ziet de Bondsrepubliek als onrechtmatige regering. Dat de beweging potentieel gevaarlijk kan zijn, bleek eind vorig jaar. Leden van de groepering werden aangehouden omdat zij een coup zouden hebben willen plegen door onder meer parlementariërs te gijzelen. Bij de grootschalige arrestatieactie werd ook een flinke wapenvoorraad gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) zei: „We hebben niet met onschuldige fantasten van doen, maar met verdachten van terrorisme.”

De drie opgepakte leden zouden ook prins Heinrich XIII Reuss goed kennen. Hij was tot zijn arrestatie vorig jaar het kopstuk van de groepering met zo’n 20.000 leden; een oude aristocraat van een voormalig vorstelijk geslacht die zichzelf als het nieuwe Duitse staatshoofd zag. Naast Reuss zijn ook oud-militairen, een politiecommissaris, een arts, een piloot, een rechter en een tenor lid van de beweging.

