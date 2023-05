VVD, heerlijke club. Van de VVD mag driftkikker minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) niet meer ontploffen. Fractievoorzitter Sophie Hermans vond de opnieuw oplaaiende discussie over zijn sociale handicaps maar een vervelende toestand. Dat was tenminste de conclusie na een uitgelopen fractieberaad.

Ze wurmde zich weer eens in een rare knoop, want er was binnen haar partij ook begrip voor Wiersma, die zich, gekweld door spanningen die er nu eenmaal bij horen in een eerste jaar als minister, zeker als het je zo jong toevalt, regelmatig liet gaan. Hij vertoonde horkerig gedrag, was opvliegend en was weleens wat te direct. Het beeld is meer dan duidelijk: het was niet zo leuk om voor de nieuwe minister te werken, zo versleet hij in korte tijd een batterij communicatiemedewerkers.

Minister Wiersma, ik denk dat we inmiddels wel minister Dennis mogen zeggen, werkt intussen al enige tijd aan zijn transitie om een aardiger mens te zijn, iets wat als ik de geluiden bij de VVD goed interpreteer ontzettend goed lijkt te gaan.

Jammer dat in NRC uitlekte dat hij eigenlijk altijd al geen prettige collega was, maar binnen afzienbare tijd zullen we ongetwijfeld door Sophie Hermans bij worden gepraat over zijn vorderingen. Hoe hij lachend omgaat met tegenvallers, medewerkers regelmatig een aai over de bol geeft en hoofdschuddend terugkijkt naar zijn boze verleden.

Binnen de VVD zullen ze er met veel plezier naar kijken. Knap van Dennis, dapper van Dennis en fijn voor Dennis. VVD’ers zijn nu eenmaal een stuk pragmatischer dan linkse mensen, want bij BNNVARA, om maar eens een dwarsstraat te noemen, was een halve Dennis al voldoende om levenslang gecanceld te worden. Ook door directe collega’s.

Nee, dan de VVD, een partij waar iedereen een vlekje lijkt te hebben. Belastingontduiking, huisjesmelken, liegen: het hoort er allemaal bij. Ze hebben bijna allemaal weleens met het bijltje gehakt. De favoriete VVD-strategie is: schouders ophalen – verdoezelen – liegen – toegeven – spijt betuigen – veranderen.

Het mooist is het taalgebruik.

‘Ik ben soms te scherp en te fel geweest’, ‘ik sta meer open voor advies’ en ‘ik heb beter oog hoe ik mijn energie en enthousiasme op een goede manier kan overbrengen’ zijn Dennis-favorieten. En dan moet de mooiste – ‘Ik was een enorme lul’ – nog komen.

Ik denk na de zomer, maar misschien is in de dubbeldikke kerstkrant nog veel slimmer.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.