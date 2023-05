Meters vrachtwagenzeil maken de schoonheid van het alledaagse zichtbaar

Direct bij binnenkomst valt de geur van plastic op. De ruimte van KM21 is getransformeerd tot een meterslange gang. Aan beide zijden vormen aaneengesloten stukken vrachtwagenzeil de nieuwe muren van de tentoonstellingszaal. De dikke lappen stof vertonen hier en daar kleine scheuren en al dan niet gerepareerde gaten.

De Britse kunstenaar Samara Scott (1985) staat bekend om haar installaties waarin ze reageert op de tentoonstellingsruimte en gebruik maakt van afgedankte voorwerpen en materialen. Voor de tentoonstelling Discordia in het Haagse museum KM21 heeft ze zich laten inspireren door de betekenis van doorvoer en transport. Scott woont in Dover, recht tegenover de haven, waardoor ze dagelijks wordt geconfronteerd met de aankomst en het vertrek van goederen en mensen. De titel van de tentoonstelling komt evengoed uit die omgeving. Discordia is de naam van een groot transportbedrijf uit de Balkan, dat vele kilometers door Europa aflegt en regelmatig in de haven van Dover verschijnt.

Het etaleren van transportmateriaal roept associaties op met bijvoorbeeld het werk van de Ghanese Ibrahim Mahama. Ook hij laat zich in zijn werk inspireren door transport. Zo maakte hij onder andere installaties met oude stoelen uit treinwagons, of gebruikte hij jutezakken om de falende systemen in de maatschappij aan de kaak te stellen. Het gaat Mahama om de route die deze zakken doorgaans afleggen. Geproduceerd in het oosten, reizen ze naar Ghana om cacao naar het westen te transporteren en als afval weer terug te keren naar Ghana. Mahama visualiseert daarmee de verbinding tussen geschiedenis van verschillende continenten en de armoede en ongelijkheid die daarmee gepaard gaan.

Paradox van schoonheid

Hoewel zowel Scott als Mahama geïnteresseerd is in de geschiedenis en verhalen die achter materialen schuilgaan, hanteren ze een verschillende benaderingswijze. Het werk van Mahama bestaat uit directe kritiek op misstanden in de samenleving, terwijl Scott met het werk Discordia geen uitgesproken standpunt in lijkt te nemen over onderwerpen als consumentisme of uitbuiting. Eerder is ze geïnteresseerd in de versmelting tussen het kunstmatige en het natuurlijke. Met haar werk wil ze de paradox van schoonheid en bruutheid, die zich manifesteert in een grensgebied, zichtbaar maken.

In vergelijking tot Scotts eerdere werk blijft Discordia wat aan de oppervlakte zweven. Neem bijvoorbeeld het werk Belt and Road uit 2019, dat als een plafond van uiteenlopende materialen boven de bezoeker hing. Het was de vreemde mix van deze materialen, variërend van kattenbakvulling tot cosmeticaproducten, en de onverwachte constructie in de tentoonstellingsruimte die voor verwarring en gelaagdheid zorgde, terwijl Discordia een haast statische installatie toont waarin vooral de visuele aantrekkingskracht die schuilt in het alledaagse of het verwaarloosde zichtbaar wordt. Het stof op de weg, uitlaatgassen, het doorkruiste landschap, ze hebben allen hun sporen achtergelaten. De verkleurde letters, de kneuzingen, kreukels en gaten in de zeilen illustreren tevens het verstrijken van de tijd.

Scott laat de muur aan vrachtwagenzeilen vrijwel ongemoeid, met uitzondering van enkele lampen aan de achterzijde, die delen uitlichten. Door de rechtlijnigheid van de installatie vormen de zeilen an sich verstilde beelden, ver verwijderd van de hectiek die juist gepaard gaat met transport. Ondanks het feit dat de herkenbaarheid van het materiaal al uitnodigt tot reflectie op onze consumptiemaatschappij, is het jammer dat Scott de schaduwzijden van transport niet sterker heeft afgezet tegenover de esthetiek van de afgedankte zeilen, om zo alle aspecten van haar onderwerp te belichten.

Lees ook: ‘Kunstenaars moeten vanuit een ethischer invalshoek gaan werken’

Expositie Samara Scott, Discordia is t/m 8 oktober te zien in KM21, Den Haag. Info: km21.nl ●●●●●