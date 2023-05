Onderwijsminister Dennis Wiersma, die door de VVD als veelbelovend talent naar voren werd geschoven, blijkt een „hork” te zijn die met deuren slaat, schreeuwt tegen zijn medewerkers en hen onder druk zet. Een ontluisterend beeld dat moelijk valt te rijmen met zijn verhaal dat hij als schooljongen blij was dat hij na de mavo naar de havo kon overstappen, omdat de kinderen er minder „ruig” waren en de sfeer niet zo „pesterig”.

Na het eerste bericht over zijn misdragingen, in De Telegraaf, toonde Wiersma zich even verbaasd als ieder ander. Alsof hij van anderen had vernomen dat hij af en toe verandert in een soort Hulk, episodes waarin hij buiten zichzelf treedt en die hij zich niet herinnert. Maar ontkennen kan hij ze niet. De signalen van zijn wangedrag zijn talrijk en onweerlegbaar, er zijn ambtenaren op hem afgeknapt en opgestapt.

Het zegt weinig goeds over het ministerie dat dit pas bespreekbaar werd toen er een reactie van OCW moest komen op het nieuws over tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, die een angstcultuur had gecreëerd bij DWDD. Toen drong in de top van het departement door dat het wel erg tegenstrijdig zou zijn om dat te veroordelen en weg te kijken van Wiersma’s gedrag.

De minister gaf toe dat hij „soms te fel” was geweest, maar hij had ook meteen een verklaring paraat. Dat hij medewerkers had afgeblaft zou te maken hebben gehad met de druk die hij als kersverse minister had gevoeld. „Zo’n eerste jaar als minister is natuurlijk ook best spannend”, sprak hij vergoelijkend.

De minister wekte aanvankelijk de indruk dat zijn wangedrag zich had beperkt tot die eerste maanden bij OCW. Op vorige werkplekken, zoals het ministerie van Sociale Zaken en de VVD-fractie, was hij er nooit op gewezen dat hij iets deed dat niet door de beugel kon, zei hij. Inmiddels is duidelijk dat hij ook daar is aangesproken op intimiderend gedrag. En dat ook daar naaste medewerkers in schrikbarend hoog tempo vertrokken. Zijn woedeaanvallen waren een dagelijks patroon. Mensen schetsen hem als een drammer die ondoordachte plannen doordrukt of zonder overleg aankondigt. Daarnaast heeft hij een uitzonderlijke profileringsdrang. Negentien communicatiemedewerkers moeten onder meer zorgen dat hij elke dag aanwezig is op sociale media, hoewel hij maar weinig volgers heeft. Met het werken aan stevig beleid, toch zijn hoofdtaak, heeft het weinig te maken.

Aan aftreden denkt Wiersma niet, en ook zijn partij, de VVD, lijkt dat niet nodig te vinden. Premier Rutte kwam eerder met een wel heel merkwaardige verdediging: hij vertelde dat hij zelf ook wel eens iemand een veeg uit de pan gaf. Alsof het dus doodnormaal gedrag is. In de Kamer leidde de kwestie tot dusver tot weinig beroering, al stelde de oppositie vragen en werd Wiersma dinsdag op het matje geroepen van de VVD-fractie. Kennelijk vindt de coalitie: hij heeft als minister een belangrijke opdracht die hij moet uitvoeren, hij heeft nu zijn fouten erkend en beterschap beloofd, dat is voldoende. Vrijwel niemand nam het op voor de geschoffeerde ambtenaren. Slechts één hoge ambtenaar van het ministerie trad dapper uit de schaduw en verwoordde hun pijn. Een onafhankelijk onderzoek naar het gedrag van Wiersma is tot op heden niet ingesteld.

Scholenkoepel PO-raad heeft er terecht op gewezen dat Wiersma als minister een voorbeeldfunctie heeft. Voor een Onderwijsminister, die pestgedrag op scholen moet aanpakken, geldt dat wel in het bijzonder. Ieder mens verdient een tweede kans, ook Wiersma. Het is nu aan hem om te laten zien dat een bully ook een buddy kan worden.