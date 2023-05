McCarthy steelt de show als kwaadaardige heks Ursula

Familiefilm The Little Mermaid Regie: Rob Marshall. Met: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem. Lengte: 135 min. ●●●●●

Zeemeermin Ariel bewondert de door mensen gemaakte spullen die zij uit scheepswrakken haalt. Als zij een vork vastpakt, vraagt zij zich af waar deze „kleine drietand” voor gebruikt wordt. Jan-van-gent Scuttle, een van Ariels sidekicks, denkt dat mensen er hun haar mee kammen. Ariels strenge vader Triton keurt haar nieuwsgierigheid naar de wezens die op het land leven ten zeerste af. Zij zijn levensgevaarlijk en hebben bovendien geen respect voor hun natuurlijke leefomgeving. Niet alle mensen zullen slecht zijn, riposteert Ariel die tijdens een hevige storm prins Eric redt als zijn schip vergaat. Net als Ariel is ook Eric nieuwsgierig naar andere culturen, bovendien voelen beiden zich niet helemaal thuis in hun wereld. Zo hebben vanaf het begin van de remake van de Disneyanimatiefilm The Little Mermaid (1989) de hoofdrolspelers veel met elkaar gemeen.

Tijdgeest

Niet alleen in zijn casting van Halle Bailey, een acteur van kleur, als Ariel reflecteert deze remake de tijdgeest, ook andere zaken zijn aangepast. Toch lukt het Disney niet goed de ingewikkelde ideologische vragen die dit klassieke sprookje van Andersen al bijna twee eeuwen oproept, zoals een vrouw die haar stem opoffert voor een man, bevredigend op te lossen. Mooi dat Eric geen echte prins meer is en met oprechte interesse kijkt naar andere culturen, maar zijn alle dingen die hij verzamelt eigenlijk niet gewoon roofkunst? Daarnaast is de representatie van het Caribisch gebied, waar de handeling zich grotendeels afspeelt, wat stereotiep, nog afgezien van het accent van krab Sebastian, met steeldrums, kleurige gewaden en vrolijke dansjes.

De nieuwe, (letterlijk) wat donkere live-actionversie ziet er meestentijds goed uit. Ariels staart heeft schubben met een mooie paarse gloed en ze zwemt overtuigend door zee. Haar door het water losjes bewegende rode haardos ziet er dan weer wat nep uit. Zo zijn er steeds voors en tegens: de schipbreuk van prins Eric oogt wat generiek, als een opgewarmd kliekje uit de Pirates of the Caribbean-films. Daarentegen is de onderwaterchoreografie van het lied ‘Under the Sea’ prachtig en zingt Halle Bailey een fraaie versie van de showstopper ‘Part of Your World’ waarin zij haar liefde betuigt voor de wereld boven zeeniveau. Componist Alan Menken paste samen met tekstschrijver Lin-Manuel Miranda enkele songs aan, waarvan ‘Kiss the Girl’ en ‘Poor Unfortunate Souls’ het meest beklijven. Die laatste wordt door Melissa McCarthy in Lotte Lenya-Kurt Weill-stijl over het voetlicht gebracht: meer ‘sprechgesang’ dan zingen, maar heerlijk overdreven uitgevoerd door McCarthy die sowieso de show steelt als kwaadaardige heks Ursula.

