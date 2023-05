Massaclaim van de Consumentenbond tegen Google: hoe zit dat?

„Google schendt jouw privacy. En verdient hier ieder jaar miljarden aan.” Met die woorden trapte de Consumentenbond dinsdag een nieuwe collectieve actie af tegen een groot Amerikaans techbedrijf, wegens vermeende schendingen van de privacy van gebruikers. Eerder bond de belangenorganisatie ook al de strijd aan met Facebook. Vijf vragen over deze nieuwe procedure.

1Heeft de Consumentenbond het specifiek gemunt op Amerikaanse techreuzen?

Wel als die op grote schaal persoonlijke gegevens van klanten verzamelen, zonder hun expliciete toestemming, en die vervolgens gebruiken voor lucratieve advertentiedoeleinden. Om die reden begon de Consumentenbond in 2020 ook al een massaclaimzaak tegen Facebook. In die zaak behaalde de Consumentenbond afgelopen maart een belangrijk succes: ook een rechter oordeelde dat Facebook de wet had overtreden. De Consumentenbond probeert met dat vonnis in de hand nu een collectieve schadevergoeding los te krijgen voor tienduizenden Nederlanders.

In 2021 begon de Consumentenbond ook een soortgelijke procedure tegen het Chinese TikTok. Het zijn dus niet alleen Amerikaanse techbedrijven waar de bond zijn pijlen op richt.

2Wat doet Google verkeerd?

Dat is nogal een lange lijst, als je het de Consumentenbond vraagt. De belangenclub stelt onder meer dat Google zijn klanten op zeer intieme wijze ‘profileert’, door minutieus persoonlijke gegevens over hen te verzamelen: waar ze bijvoorbeeld wonen, werken, waar hun kinderen naar school gaan en zelfs of ze weleens naar een bijeenkomst van een politieke partij of een homobar zijn geweest. Die gegevens gebruikt het vervolgens om ‘doelgerichte’ advertenties mee te kunnen verkopen. Daar verdient het grof geld aan: de advertentie-inkomsten bedroegen vorig jaar omgerekend ruim 200 miljard euro, schat de Consumentenbond.

Google verzamelt al die data veelal zonder expliciete toestemming van de gebruikers, aldus de Consumentenbond, of het manipuleert hen zodanig dat ze onbewust toestemming geven. Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven dat die niet verzameld en gedeeld mogen worden met adverteerders, worden dat bovendien soms toch, aldus de Consumentenbond. En Google geeft die gegevens in zijn thuisland de Verenigde Staten geregeld ook weer door aan inlichtingendiensten, waarmee Nederlandse consumenten worden „blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden”, aldus de bond. Al deze praktijken „schenden het fundamentele recht op privacy en zijn in strijd met de Nederlandse en Europese privacy- en consumentenwetgeving”.

3Wat hoopt de Consumentenbond te bereiken?

Ten eerste dat de praktijken stoppen, en ten tweede dat Google gedupeerden een schadevergoeding betaalt. Alleen zo kun je „dit soort bedrijven duidelijk […] maken dat zij zich aan de regels moeten houden”, zei directeur Sandra Molenaar van de consumentenorganisatie.

Om wat voor bedrag het gaat, is niet duidelijk. De procedure bevindt zich nog in de beginfase. De Consumentenbond heeft voor nu een schriftelijk verzoek naar Google gestuurd om een „passende regeling” voor gedupeerden voor te stellen. Gaat Google daar niet op in, dan dreigt de Consumentenbond naar de rechter te stappen. In de tussentijd gaat de Consumentenbond samen met zijn partner, de Stichting Bescherming Privacybelangen (die onder anderen wordt bestuurd door privacyvoorvechter Ada van der Veer) proberen zoveel mogelijk gedupeerden achter zich te krijgen, om straks namens een grote groep te kunnen procederen.

4Zijn er nou steeds meer massaclaims in Nederland?

Het aantal groeit inderdaad, maar er lijkt hier nog geen sprake van ‘Amerikaanse toestanden’. Er lopen momenteel een stuk of vijftig zaken gebaseerd op de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA), die massaschade claimen sinds de invoering ervan in 2020 makkelijker moet maken.

5Hoe kansrijk is deze zaak?

Het is nog erg vroeg om daar iets over te zeggen, maar vast staat dat de Consumentenbond ondersteuning krijgt van een Amerikaans advocatenkantoor dat veel ervaring heeft met massaclaims: Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, met vestigingen in onder andere New York, San Francisco en München. Dit kantoor won afgelopen maand nog een rechtszaak tegen de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs over structurele discriminatie van vrouwelijke werknemers van de bank. Goldman Sachs moest een schadevergoeding van 215 miljoen dollar (bijna 200 miljoen euro) betalen.

Het bureau treedt hier vooral op als geldschieter bij een eventuele (kostbare) rechtszaak. Zo’n zaak zelf zou gevoerd worden door de Nederlandse advocatenkantoren Lemstra Van der Korst en Pels Rijcken. De geldschieter profiteert naast gedupeerden ook van een eventuele succesvolle claim. Het advocatenkantoor krijgt 18 tot 25 procent van de opbrengst. Maar is er geen succes, dan ook geen geld.