Laatste waarschuwing van VVD-fractie voor minister Wiersma

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) is dinsdagochtend bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer geroepen om te praten over zijn woedeaanvallen als Kamerlid in de jaren 2017 tot 2021, en later als bewindspersoon bij Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs.

De vergadering was uitzonderlijk – ministers worden zelden op deze manier ter verantwoording geroepen door hun partijgenoten – en duurde 2,5 uur. Er werd openlijk gepraat over de publicatie in NRC afgelopen zaterdag waarin verschillende (oud-)medewerkers van Wiersma vertelden dat hij erg gebrand is op publiciteit en zijn personeel voortdurend onder druk zet om die te genereren. Lukt dat niet snel genoeg, dan gaat hij tegen hen schreeuwen. Een aantal medewerkers is in de loop der jaren vertrokken bij Wiersma omdat ze ernstig leden onder zijn gedrag.

Wiersma kreeg van de VVD-fractie vragen over zijn gedrag jegens ondergeschikten en betuigde spijt. Tegen NRC zei hij vorige week dat hij „aan zichzelf werkt”. Niet alleen, zo was in de fractie te horen, heeft hij ambtenaren en beleidsmedewerkers het leven op het werk zuur gemaakt, hij heeft de VVD ook negatieve publiciteit bezorgd. Volgens fractievoorzitter Sophie Hermans is dit de laatste waarschuwing voor Wiersma. Zijn gedrag moet veranderen.

Lees ook: De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident maar een patroon

‘Pijnlijk en niet fraai’

Premier Rutte, partijgenoot van Wiersma, meldde voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer: „Het is natuurlijk allemaal pijnlijk en niet fraai, maar als je dat soort gedrag laat zien, moet je er ook alles aan doen om dat recht te zetten. Dat doet hij en daar hoort ook dit gesprek bij.” Van Rutte mag Wiersma blijven als minister.

Voor het einde van de fractievergadering, waarin Wiersma twee keer spijt zou hebben betuigd, moest hij weg omdat hij naar een schoolbezoek ging in Den Haag waar ook koningin Máxima aanwezig was.