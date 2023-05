IND loopt tegen grenzen van uitvoerbaarheid aan, kan vooral asielaanvragen niet bijbenen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) loopt tegen zijn grenzen van uitvoerbaarheid aan en kan het aantal aanvragen voor asiel niet bijbenen. Dat meldt de immigratiedienst in een dinsdag verschenen rapport. De IND zegt niet in staat te zijn om het grote aantal aanvragen op tijd te verwerken. Ook doordat de wet- en regelgeving rondom het migratiebeleid ingewikkelder wordt, heeft de dienst meer tijd nodig om aanvragen te beoordelen.

De IND kan vooral de stijging van asielzaken niet aan; het kostte de dienst vorig jaar veertig weken om te beslissen over een gemiddelde asielaanvraag, waar dat eerder nog twintig weken was. Aanvragen om bijvoorbeeld te kunnen studeren of werken in Nederland, worden over het algemeen wel binnen de wettelijke termijn behandeld. Het kabinet verwacht dit jaar ruim 70.000 asielzoekers. „Er is geen sprake van onwil bij de IND, maar er is te weinig capaciteit om het toenemend aantal aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen”, schrijft directeur-generaal Rhodia Maas.

Vorig jaar ontving de IND 48.000 asielaanvragen, veel meer dan de dienst had verwacht. Hiervan lukte het bijna 24.000 asielaanvragen te beoordelen, terwijl de IND is ingericht op het jaarlijks behandelen van 22.000 aanvragen, zo staat in het rapport. Maas verwacht dat aanvragers in 2023 en 2024 langer zullen moeten wachten op een beslissing, met als resultaat dat de dienst miljoenen euro’s aan dwangsommen moet betalen. Asielzoekers in Nederland kunnen dit namelijk afdwingen bij de rechter als hun asielprocedure langer duurt dan de wettelijke termijn.