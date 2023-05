In Cannes is Sandra Hüller de koningin van de rode loper

Het 76ste filmfestival van Cannes is ruim over de helft: tijd voor een tussenbalans. Zes van de 19 films in de hoofdcompetitie hebben dit jaar een vrouwelijke regisseur, een record. En dat gaat gepaard met veel gecompliceerde, soms toxische vrouwenrollen. Dat de koningin van de rode loper dit jaar Sandra Hüller is, spreekt boekdelen.

U kent Sandra Hüller (45) uit Suhl, Oost-Duitsland wellicht als stuurse dochter en consultant in de komedie Toni Erdmann (2016) of als robot in romkom Ich bin dein Mensch (2021). Geen greintje glamour, een curieus, hoekig gezicht met grote neus en oren – maar Hüllers grillige ongemak en stuurse kordaatheid zijn eindeloos fascinerend. Ze etaleert dat dit jaar in twee sterke hoofdrollen: de van moord betichte literator Sandra in rechtbankdrama Anatomie d’une chute en Hedwig Höss, echtgenoot van Auschwitz-commandant Rudolf Höss in The Zone of Interest.

Regisseur van die laatste is de Britse weinigfilmer Jonathan Glazer: zijn vorige, Under the Skin – een van de beste films van de 21ste eeuw – stamt al uit 2013. Daar jaagt een alien vermomd als Scarlett Johansson in Schotland op mannenvlees en verkommert door vervreemding. De magie van die film school ook in de baanbrekende, nerveus krassende soundtrack van Mica Levi, die The Zone of Interest voorziet van noise die vloeit van idyllisch via dreigend naar macaber en terug.

Het geluid vertelt überhaupt een heel ander verhaal dan het beeld in The Zone of Interest. We verblijven meestal in het zonnige Arische droomhuis van Rudolf en Hedwig Höss en hun vijf kinderen, maar achter een hoge muur gromt Auschwitz: de bas van de crematoria doorsneden door een verre gil, commando’s, geblaf. Soms klinkt opgewekte fanfaremuziek: ‘crowd control’ op weg naar de gaskamers. En ’s nachts kleuren de wolken rood: Auschwitz’ ovens draaien non-stop.

The Zone of Interest is losjes gebaseerd op Martin Amis’ gelijknamige roman – maar de film blijft resoluut aan de Arische kant van de muur. Het is een ijzingwekkende studie in ontkenning en vervreemding, met messcherpe beelden van Poolse cameraman Lukasz Zal (Cold War) in een oud ansichtkaartenpalet, waardoor de nazi-idylle veel wegheeft van een naoorlogse Amerikaanse buitenwijk met lederhosen en SS-uniformen.

Dit is de banaliteit van het kwaad, met technocraat Rudolf Höss die werkt aan ovens die 400 tot 500 ‘stukken’ per sessie verbranden of zich opwindt over SS’ers die ongeoorloofd lelietjes plukken. Maar meer nog de verkniptheid van die banaliteit. De familie Höss beseft wat er achter de muur gebeurt: Hedwig Höss graait in chique Joodse lingerie en bontmantels en bemest haar modeltuin met crematorium-as. Een historisch detail, zoals alles: Glazer deed jaren research, vertelde hij in Cannes. Als Hitler haar man wegpromoveert is de ‘koningin van Auschwitz’ furieus: „Ze moeten me hier wegsleuren.”

Verstarde Hausfrau

Hüller speelt Hedwig als een verstarde Hausfrau, een licht infantiele sociale klimmer op een machttrip die zichzelf wijsmaakt dat haar versie van schöner Leben normaal is. Maar een geweten laat zich niet zomaar uitschakelen door eufemismen als ‘Eindoplossing’ of ‘Joodse stukken’: bij de familie Höss sijpelt de enormiteit van de misdaden vaak door het pantser van ontkenning.

Wint Sandra Hüller zondag de Gouden Palm voor beste actrice – de jury begaat een misdaad als dat niet zo is – dan kan dat ook voor Justine Triets labyrintische rechtbankdrama Anatomie d’une chute, waarin Hüller een ambivalenter register bespeelt. Samuel – een geblokkeerde schrijver – ligt op een ochtend morsdood in de sneeuw voor zijn chalet in de Franse Alpen. Duw of sprong, moord of zelfmoord? Het helpt niet dat Samuel de dag voor zijn dood een slaande, zeer eloquente ruzie opnam. En dat Sandra, een succesvol literator, hem toen sloeg. Kondigde zij de moord in Basic Instinct-stijl al in haar roman aan? Voor de rechtbank draait het eerder om verhalen dan de waarheid; de jury - en wij - rest uiteindelijk scenario’s, met Sandra’s slechtziende zoon als scriptdokter. De geluidsopname geeft wel enig inzicht in de waarheid van de partners, maar die loopt net zo uiteen als die van de advocaat en de aanklager.

Een glansrol van Hüller; regisseur Justine Triet vermoedt desgevraagd dat de rijkdom aan complexe, toxische vrouwen dit jaar een inhaalactie is. Met zulke mannen, met Tony Soprano’s, identificeren we ons al heel lang. Nu zijn vrouwen aan de beurt.

Sandra Hüller tijdens het filmfestival van Cannes. Foto Sarah Meyssonnier/ Reuters

Uiteraard telt Cannes’ competitie ook vrouwelijke slachtoffers van toxische mannen, aangevoerd door Jude Law in Firebrand, een intense kostuumthriller die te conventioneel is om in de prijzen te vallen. Law speelt de luidruchtige, paranoïde en sluwe Engelse vorst Hendrik VIII, Alicia Vikander diens zesde echtgenoot Catherine Parr als feministische overlever van een misbruiker die het recht altijd aan zijn kant weet: voor de crypto-protestantse Parr dreigt de brandstapel. Of is de gangreen in het koninklijke been sneller? Jude Law huurde een parfumier in om de koning, wiens rottende been drie kamers verder te ruiken was, van authentieke stank te voorzien. „Een mengsel van pus, bloed, fecale materie en zweet”, aldus Law.

De formidabele vrouwen blijven je meer bij. De in mystieke waanzin wegglijdende Banel uit het Senegalese Banel & Adama of Mia Wasikowska als New Age-sekteleider juffrouw Novak in Jessica Hausners schetsmatige anorexiafilm Club Zero. In dienst van de ‘Almachtige Godin’ leert zij scholieren dat ze dankzij hun wilskracht niets hoeven te eten.

Zwarte weduwe

Todd Haynes (Carol) paart in May December Bergman aan een verboden liefde: die van Gracie (Julianne Moore), in 1994 tabloidvoeder omdat ze als 36-jarige de 13-jarige Joe (Charles Menton) verleidde. Wanneer actrice Elizabeth (Nathalie Portman) haar een kwart eeuw later bezoekt – ze gaat Gracie spelen in een telefilm – is zij nog altijd met Joe getrouwd. Een zielige vrouw of een kille manipulator? Manipuleren kan Elizabeth ook: de dames spinnen hun web terwijl vlindertje Joe rondfladdert. Ook hier verdwijnt de waarheid in scenario’s.

Todd Haynes stond er tijdens een persgesprek op om de machtsstrijd tussen deze harpijen als „patriarchaal” te beschrijven. Wel was op een door hem ontworpen ‘mood board’ van May December dat hij liet rondgaan een zwarte weduwe te zien, de spin waarvan het vrouwtje tijdens de paring het mannetje de kop afbijt. Geen patriarchaal gedrag, werp ik tegen. „Oh, dat is zomaar een spinnetje”, antwoordde Haynes. Ook als gay man moet je op je tellen passen.

