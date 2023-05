Het leven aan de voet van de Chinese Muur is hard, maar mythisch

Tijdens haar eerste museale solotentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag worden Xu’s projecten over de Chinese Muur gepresenteerd. „Ik denk dat ik me als kind altijd een beetje machteloos heb gevoeld, omdat ik te jong was om mijn eigen keuzes te maken. De grote verandering in mijn leven overkwam me. Ik heb er niet zelf voor gekozen. De camera gaf me voor het eerst een gevoel van regie”, zegt Xu in een mini-documentaire die filmmaker Robin de Puy in 2021 over haar werk maakte.