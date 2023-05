Feyenoord is landskampioen, een euforische massa heeft bezit genomen van de Rotterdamse binnenstad. De sfeer is goed, maar wankel. Schreeuwende jongemannen komen met six-packs bier een supermarkt uit. Binnen staan torens van bierblikjes. „Aanbieding! Van 6,95 voor 6,50.” Twee vakkenvullers houden de stapels op peil. Buiten slaat de sfeer om. Groepjes dronken mannen staan op het punt elkaar te lijf te gaan. Een medewerker belt in paniek de politie: „Het loopt uit de hand voor onze winkel… Jullie moeten nu hierheen komen!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl