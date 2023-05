De woedeaanvallen van onderwijsminister Wiersma

Onderwijsminister Dennis Wiersma barst op zijn ministerie regelmatig woedend uit tegen zijn ambtenaren. Hij erkent inmiddels dat hij soms te veeleisend, scherp of te fel is geweest. Onderwijsredacteur Frederiek Weeda vraagt zich af of er bij Wiersma sprake is van incidenten, of dat je beter kunt spreken van een patroon. Zij ontdekte dat hij dit gedrag al jaren vertoont, ook toen hij nog Kamerlid en staatssecretaris was.

