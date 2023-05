Turkse kiezers straffen Erdogan niet af, zoals de oppositie verwachtte: ‘De inflatie? dat is niet zijn schuld’

Op de campus van de Sütçü Imam Universiteit in de Zuid-Turkse stad Kahramanmaras staan tientallen traditionele nomadententen die zijn gedoneerd door de regering van Kazachstan. Hier wonen honderden slachtoffers van de zware aardbevingen in februari, die Kahramanmaras grotendeels in puin hebben gelegd. Het is etenstijd, en er staat een rij voor de gaarkeuken. Hoewel de grote ronde tenten er van buiten eenvoudig en ouderwets uitzien, zijn ze van alle gemakken voorzien. Er ligt vloerbedekking, er is stroom en een kleine badkamer met douche en toilet.

„Kom binnen”, zegt Murat Nane, een man met kort zwart haar en een grijze ringbaard. Hij woont met zijn vrouw en zoon sinds een week in de joert. Daarvoor verbleven ze in een gebrekkiger tentenkamp. „Hier is de situatie veel beter”, zegt Nane. Er staan twee slaapbanken, een kleine eettafel, een koelkastje. Aan de tentstokken hangt een televisie.

De woede over de gebrekkige hulpverlening na de aardbevingen was groot, ook in de conservatief-religieuze stad Kahramanmaras, een bolwerk van president Erdogans AK-partij. Maar terwijl de hulp in oppositiegebieden lang te wensen overliet, kwam die in Kahramanmaras na enkele dagen al op gang. „Ik heb na de aardbevingen geen enkele parlementariër uit de stad gezien”, zegt Nane. „Uit onvrede hierover wilde ik bij de verkiezingen op een andere kandidaat stemmen. Maar niemand sprak me aan, dus kwam ik toch weer bij de AKP en Erdogan uit. Zij verlenen tenminste diensten.”

De oppositie dacht dat de regering vanwege het trage optreden na de aardbeving en de torenhoge inflatie zou worden afgestraft bij de parlements- en presidentsverkiezingen. Maar dit gebeurde niet: Erdogan kreeg in de eerste ronde op 14 mei 49,5 procent van de stemmen en zijn regerende alliantie behield een meerderheid in het parlement. De belangrijkste oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu bleef steken op 44,9 procent. Ook in zeven van de tien aardbevingsprovincies behield Erdogan een ruime meerderheid. Zijn aanhang was het loyaalst in Kahramanmaras, waar hij 71,8 procent van de stemmen kreeg.

Gecontroleerde media

Dat de verkiezingen wel vrij waren, maar niet eerlijk, helpt dat verklaren. De media staan vrijwel volledig onder controle van Erdogan en zijn zakenvrienden, en geven de oppositie nauwelijks zendtijd. In april kreeg Erdogan 32 uur zendtijd op de staatszender TRT, Kiliçdaroglu slechts 32 minuten. Daarnaast gebruikt Erdogan alle middelen van de staat om het patronagenetwerk dat hij heeft gecreëerd in stand te houden. Hij verhoogde het minimumloon en de ambtenarensalarissen, breidde de werkgelegenheid bij de overheid uit, verstrekte via staatsbanken goedkope leningen aan bevriende bedrijven, en beloofde binnen een jaar nieuwe huizen te bouwen voor de slachtoffers van de aardbevingen.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, zo blijkt in een containerkamp voor aardbevingsslachtoffers in Kahramanmaras. Niemand hier houdt de AKP verantwoordelijk voor de vijftigduizend doden en de enorme schade door de aardbeving, ook al waren de corrupte banden tussen bouwbedrijven en de overheid, en de bouwamnestieën (legaliseren van gebouwen die niet aan de voorschriften voldoen) die de regering meermaals afgekondigde een belangrijke factor.

Veel bewoners van het containerkamp denken dat Erdogan de enige is die de verwoeste steden in het zuiden kan herbouwen. Door de enorme bouwwoede tijdens zijn bewind heeft hij het imago van een macher. Het kamp is ook in mum van tijd uit de grond gestampt. De containers zijn neergezet door het bedrijf Baykar, eigendom van Erdogans schoonzoon Selçuk Bayraktar.

Bewoner Eyup Yaprak steunt Erdogan door dik en dun. Daar heeft ook de hoge inflatie geen verandering in gebracht. Hoewel het grootste deel van de inflatie is veroorzaakt door Erdogans druk op de centrale bank om de rente te verlagen, papegaait Yaprak de argumenten na die eindeloos in de regeringsgezinde media worden herhaald. „Inflatie is niet alleen een probleem in Turkije, maar in de hele wereld sinds de pandemie, en is dus niet de schuld van Erdogan.” Hij krijgt bijval van Hulusi Özer, een oude man met een lange grijze baard en een bidmuts. „Inflatie is geen probleem, want als de prijzen stijgen, stijgen onze salarissen mee.”

De desinformatiecampagne heeft duidelijk zijn werk gedaan. De regeringsgezinde media schilderen de oppositie af als ‘vijanden van de natie’, die de steun hebben van de Koerdische terreurgroep PKK en westerse landen, die de opmars van Turkije als grootmacht willen dwarsbomen. Yaprak verwijst naar een gemanipuleerde video van Kiliçdaroglu samen met de PKK-top, die Erdogan liet zien tijdens campagnebijeenkomsten. „Kiliçdaroglu heeft de steun van terroristen. Ik ben bang dat de seculiere repressie terugkeert als hij aan de macht komt. Ik bid tot God dat dit niet gebeurt.”

Religieuze leider

De politieke en maatschappelijke scheidslijnen tussen seculier en religieus zijn diep ingesleten na twintig jaar polarisatiepolitiek. Een blik op de verkiezingskaart zegt genoeg: in de kosmopolitische kustregio’s in het westen en zuiden kreeg Kiliçdaroglu de meeste stemmen, net als in het Koerdische zuidoosten, terwijl Erdogan een meerderheid behaalde in het conservatieve en religieuze binnenland. „Erdogan is een religieuze leider die de bevolking van Anatolië vertegenwoordigt”, zegt Sevinç, een studente bestuurskunde die een witte hoofddoek en lange zware mantel draagt. „De seculiere elite die in de eerste decennia van de republiek aan de macht was, keek op ons neer.”

Vrouwen voeren campagne voor Erdogan in Istanbul, 22 mei. Foto Yasin Akgul/AFP

Sevinç is aan het promoveren aan de Aksaray Universiteit. Ze wilde eigenlijk naar de Mimar Sinan Universiteit in Istanbul, maar daar werd ze niet toegelaten, hoewel ze een goede score had bij haar toelatingsexamen. „Dat komt omdat ik een hijab draag”, denkt Sevinç, die niet met haar achternaam in de krant wil vanwege het gevoelige onderwerp. „Op seculiere universiteiten is nog altijd veel druk op religieuze studenten. Tot 2013 was het dragen van een hijab verboden op universiteiten. Ik heb dat recht verworven dankzij Erdogan.”

Dankzij dit soort identiteitspolitiek heeft Erdogan een sterke uitgangspositie voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van zondag. Helemaal nadat de nationalistische kandidaat Sinan Ogan, die in de eerste ronde 5,2 procent kreeg, deze week onverwacht zijn steun uitsprak voor de president. Erdogan heeft slechts een half procentpuntje meer nodig dan in de eerste ronde.

Maar de vraag is of alle kiezers van Ogan zijn stemadvies zullen volgen. Want een deel bestaat uit seculiere nationalisten die niets moeten hebben van Erdogan. Omdat Ogan zelf ook seculier is, leidde zijn omarming van Erdogan tot grote verwarring en woede bij zijn achterban.

Gespleten gezin

Dat blijkt in Kahramanmaras, waar de student politicologie Batuhan Bastirmaçi campagne voerde voor Ogan. Hij komt uit een nationalistisch gezin dat altijd op de MHP stemde tot partijleider Devlet Bahçeli in 2015 ineens een alliantie sloot met Erdogan. Sindsdien is zijn gezin gespleten: het gelovige deel stemt nog op de MHP, de rest is overgestapt naar nationalistische partijen die zijn opgericht door MHP’ers die zich afsplitsten na Bahçeli’s ommezwaai. „Ogan steunt Erdogan uit strategische overwegingen”, meent Bastirmaçi. „Hij wil het leiderschap van de MHP overnemen als Bahçeli overlijdt. Maar ik stem op Kiliçdaroglu, want ik wil Erdogan weg hebben.”

De belangrijkste reden is dat Bastirmaçi af wil van de 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. En hij is lang niet de enige jonge kiezer die er zo over denkt. Daarom denkt hij dat Kiliçdaroglu nog een kans maakt. „Kiliçdaroglu belooft alle Syrische vluchtelingen terug te sturen”, zegt Bastirmaçi. „Het zijn er gewoon te veel, ze kunnen de bevolkingssamenstelling en cultuur van ons land veranderen.”

Bastirmaçi ziet Erdogan als een moderne sultan, die net als in de Ottomaanse tijd loyaliteit koopt door geld, geschenken, grond en andere voordeeltjes uit te delen. „De AKP heeft twaalf miljoen leden, die beloond worden met baantjes, overheidscontracten en andere vormen van nepotisme”, zegt hij. „Op campagne deelt Erdogan geld en speelgoed uit. Dit is het zichtbare deel. Maar veel is verborgen, net als bij de maffia. Zo werd de grond waar de nieuwe huizen moeten verrijzen na de aardbevingen, gekocht door oud-parlementariërs van de AKP. Zij zullen daar veel geld aan verdienen. Veel kiezers gaan hierin mee omdat ze nog dezelfde mentaliteit hebben als de onderdanen van de sultan.”