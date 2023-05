Bijna tweeduizend kinderen seksueel misbruikt in katholieke kerk Illinois

Geestelijken en andere medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk in de Amerikaanse staat Illinois hebben sinds 1950 vermoedelijk bijna tweeduizend minderjarigen seksueel misbruikt. Het gaat in totaal om 451 kerkmedewerkers van wie sterke aanwijzingen zijn geweest dat zij bij de misstanden betrokken zijn, zo bleek uit een onderzoeksrapport dat dinsdag verscheen. Dat meldt The New York Times. Dat is meer dan vier keer zo veel geestelijken dan de kerk zelf in 2018 rapporteerde, toen het onderzoek begon.

Het dinsdag gepubliceerde rapport van bijna zevenhonderd pagina’s werd uitgevoerd door de procureur-generaal van de staat Illinois, Kwame Raoul. De geestelijken zouden minstens 1.997 kinderen hebben misbruikt in de zes bisdommen die de staat telt, waaronder het prominente aartsbisdom van Chicago. Ongeveer 27 procent van de inwoners van Illinois is katholiek, meer dan het landelijk gemiddelde in de Verenigde Staten.

Zaken verjaard, daders overleden

In veel van de nu aan het licht gekomen zaken zal het vermoedelijk niet tot een veroordeling komen. Omdat het misbruik in veel gevallen decennia geleden speelde, zijn veel daders inmiddels overleden of zijn de zaken verjaard. De katholieke kerk van Illinois had zelf eerder 103 namen van medewerkers doorgegeven aan de autoriteiten. „Deze daders zullen dan wel nooit verantwoordelijkheid hoeven af te leggen in een gerechtshof, maar door hen hier te noemen hopen wij toch een publieke verantwoording te laten afleggen en een vorm van genoegdoening te bieden aan overlevenden ['survivors'] die te lang in stilte hebben geleden”, zei Raoul dinsdag.

Het is de zoveelste onthulling van grootschalig seksueel kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Vorige maand werd bekend dat zeker zeshonderd minderjarigen tussen 1940 en 2002 misbruikt zijn door 156 leden van het aartsbisdom van Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland. In februari bleek dat de afgelopen zeventig jaar in de Portugese katholieke kerk bijna vijfduizend kinderen het slachtoffer werden van seksueel misbruik. Wereldwijd hebben binnen de Rooms-katholieke Kerk afgelopen eeuw honderdduizenden minderjarigen met seksueel misbruik te maken gehad, al zijn precieze getallen niet voorhanden.