Arnie is terug van nooit weggeweest

De brandende sigaar in zijn mond. De explosie waar hij in slow motion van wegloopt. De pompende muziek op de achtergrond. Motoren racen voorbij, wapens worden afgevuurd, en dan dat ene zinnetje, uitgesproken met het zelfvertrouwen van een man die na het succes van The Terminator als geen ander de kracht van een goede catchphrase begrijpt: „I’m back, baby.” Als begeleidende tekst bij de teaser die Netflix naar buiten bracht van de komische actieserie FUBAR, schreef de streamingdienst het voor de onoplettende kijker ook nog maar even in hoofdletters op: „ARNOLD. IS. TERUG.”

Je zou denken dat de inmiddels 75-jarige Arnold Schwarzenegger iedere opvallende overstap die te maken valt in zijn carrière nu toch wel heeft gemaakt. Hij was een bodybuilder die zich ontpopte tot acteur, een actieheld die zich aan komedies waagde, een Hollywoodster die gouverneur werd van Californië en een Republikein die zich uitsprak vóór een progressief klimaatbeleid en tégen Donald Trump. Maar anno 2023 vindt hij nog altijd nieuwe manieren om zichzelf in de kijker te spelen: naast zijn eerste tv-serie FUBAR, die donderdag uitkomt, zet Schwarzenegger sinds maart iedere werkdag een nieuwe aflevering van zijn wellnesspodcast Arnold’s Pump Club online en verschijnt in juni (wederom op Netflix) de driedelige documentaireserie Arnold, over zijn leven als atleet, acteur en politicus.

Testosteronfestijn

Van die drie producties oogt FUBAR (een acroniem voor Fucked Up Beyond All Repair) niet als de meest bijzondere. Afgezien van het feit dat Schwarzenegger zich niet eerder aan tv-series waagde en hij een rol speelt waarin zijn toch wat gevorderde leeftijd wordt benadrukt, ligt de serie volledig binnen zijn comfortzone. Schwarzenegger speelt de nonchalant om zich heen schietende CIA-spion Luke Brunner, die op het punt staat met pensioen te gaan wanneer hij er tot zijn schrik achter komt dat zijn dochter Emma (Monica Barbaro) er dezelfde gevaarlijke baan op nahoudt. Zij is op haar beurt even ontdaan over het dubbelleven van haar vader. Geen van beiden zijn ze dan ook erg enthousiast over het feit dat ze Luke’s laatste geheime missie samen moeten uitvoeren, wat leidt tot gekissebis, grapjes over daddy issues, lessen over samenwerking en vertrouwen, en – vanzelfsprekend – heel veel actie.

Daarmee lijkt FUBAR (waar Netflix een streng embargo voor oplegde: geen recensies voor donderdag, de dag waarop de serie op het platform staat) weinig verrassingen in petto te hebben. Ook de documentaireserie Arnold wordt ondertussen in trailers gepresenteerd als één groot testosteronfestijn – méér spieren, méér sigaren, méér pompende muziek – met wat kwetsbare momenten tussendoor. Want Schwarzenegger is zich er zeer van bewust dat de buitenechtelijke affaire die hij had hem zijn huwelijk heeft gekost, benadrukte hij onlangs in een lang interview met The Hollywood Reporter, en dat dat zwaar is geweest voor zijn vijf kinderen. Toch ligt zowel in het interview als in de trailer de nadruk meer op het opstaan dan het vallen. „Werk je rot, koste wat het kost”, zegt Schwarzenegger aan het eind van het filmpje. „Doe het.” – met samengeknepen ogen kijkt hij recht in de camera. „Doe het nu.”

Monica Barbaro als Emma Brunner en Arnold Schwarzenegger als Luke Brunner in FUBAR Beeld Netflix

Positief hoekje van het internet

Die rol van coach en motivational speaker die in de trailer voor Arnold doorsijpelt, staat nog veel meer centraal in de podcast Arnold’s Pump Club, die van de producties waar Schwarzenegger zich dit jaar vooralsnog mee bezighoudt wel de meest opvallende kan worden genoemd. De spierbundel die door velen wordt gezien als de „ultieme alfa” geeft in de vele afleveringen namelijk niet alleen sport- en dieettips om fysiek fit te blijven: hij besteedt ook aandacht aan mentale gezondheid. „Je denkt misschien dat compassie hebben met jezelf een teken van zwakte is”, zegt hij in een van de eerste afleveringen, „maar onderzoek wijst uit dat het tegenovergestelde waar is.” Schwarzenegger wijst zijn luisteraars erop dat ze zichzelf moeten toespreken op dezelfde toon waarmee ze hun beste vriend zouden bejegenen en zegt met de podcast „het positieve hoekje van het internet” te willen bouwen.

Daarmee is niet gezegd dat zijn gebrandheid op successen behalen en blijven presteren is verminderd – een volgende aflevering heeft alweer de titel ‘Je grenzen zijn een illusie’ – maar voor zijn doen toont Schwarzenegger zich in de podcast wel degelijk mild. Tegelijkertijd is zijn uitstapje naar de podcastwereld ook weer een slimme manier om relevant te blijven: luisteraars worden aangemoedigd zich aan te melden voor de dagelijkse nieuwsbrief van Arnold’s Pump Club, mogen na aanmelding meteen een aantal gratis e-books van Schwarzenegger lezen en krijgen dan ook nog een plekje aangeboden op de wachtlijst van zijn nieuwe „fitnessgemeenschap”, The Pump.

Wanneer FUBAR en Arnold eenmaal bekeken en gerecenseerd zijn en hij wellicht genoeg krijgt van zijn podcastavontuur, zal Schwarzenegger zonder twijfel weer andere manieren vinden om onder de aandacht van het publiek te blijven, zoals hij dat sinds het begin van zijn carrière al vol heeft weten te houden. Voor november staat er in ieder geval alvast een zelfhulpboek – Be Useful: Seven Tools for Life – in de planning. „I’ll be back”, zou de Terminator-ster zelf zeggen. Maar je kunt je afvragen of de man überhaupt ooit weg is geweest.

De serie FUBAR is vanaf donderdag 25 mei te zien op Netflix. De docuserie Arnold verschijnt daar op woensdag 7 juni.