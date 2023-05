Waar woon je het fijnst? Amsterdam blijft het aantrekkelijkst, al scoort Arnhem ook goed op natuur en water

Als je alleen let op groen en blauw in en om de stad, dan is niet de overall-winnaar Amsterdam maar Arnhem de aantrekkelijkste grote stad van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Atlas voor gemeenten, van onderzoeksbureau Atlas Research.

Onderzoeker Marten Middeldorp: „Natuur en water hebben door de coronatijd een herwaardering doorgemaakt. Bovendien is het thema relevant, door de stikstofcrisis, het verlies aan biodiversiteit en de kwaliteit van het water. En daar komt de klimaatverandering nog bij.”

De populariteit van Arnhem zit hem niet in het feit dat er veel straten met veel bomen zijn, voor geen enkele stad lijkt dat de belangrijkste factor. Dat Arnhem in de buurt ligt van grote, Europese beschermde natuurgebieden, weegt ook niet zwaar. Anders zou een stad als het prachtig gelegen Apeldoorn, naast de Veluwe, hoger hebben gescoord.

Nee, het is vooral de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardig groen en blauw binnen in de wijken die het ’m doet, plus het groen en blauw in de wijdere omgeving. Middeldorp: „Wat mensen vooral waarderen, is het hebben van een prettig uitzicht; ze willen op korte afstand van hun huis kunnen wandelen in een park, en een picknick kunnen houden met de kinderen.”

Het Stadsblokken Park in Arnhem. Foto HEDAYATULLAH AMID

Bedreigde soorten

Een woning in een wijk met tien procentpunt meer groen en blauw is gemiddeld 2,3 procent duurder dan een woning in een minder groene of blauwe wijk, stellen de onderzoekers in hun rapport vast. Daar komt iets opmerkelijks bij: de kwaliteit van de aanwezige natuur is belangrijker voor de waarde van een stad dan de kwantiteit. Ook daarin scoort Arnhem hoog.

„Mensen zijn bereid gemiddeld 2 procent meer te betalen voor een woning in een wijk waar tien extra bedreigde soorten per vierkante kilometer voorkomen”, schrijven de onderzoekers. Middeldorp: „Gemeenten kunnen beter nadenken over welk soort natuur ze willen dan lukraak een groenstrookje aanleggen.”

Gemiddeld, stellen de onderzoekers, is de bijdrage van groen en blauw aan de aantrekkelijkheid van wonen in de vijftig grootste gemeenten 17 procent. „Dit betekent dat door de groenblauwe woonaantrekkelijkheid woningen in Arnhem 9 procentpunt duurder zijn dan gemiddeld.”

Zwolle scoort ook heel goed, op grote afstand gevolgd door Velsen, Bergen op Zoom en Alkmaar. Het minst aantrekkelijk is Oss. „Hier is de totale bijdrage van groen en blauw aan de woonaantrekkelijkheid 11 procent”, aldus het rapport, 6 procentpunt minder dan gemiddeld.

Bij de beoordeling van de steden is ook rekening gehouden met de nadelen van een mooie natuurlijke omgeving: grotere effecten van droogte, wateroverlast en overstromingen.

Maar de gemiddelde Nederlander vindt werk, culturele voorzieningen, veiligheid, horeca en een universiteit toch nog altijd belangrijker dan de aanwezigheid van mooie natuur en fraai water. En dat is ook de reden dat voor de zoveelste keer het Drentse Emmen onderaan de lijst bungelt, als minst aantrekkelijke grote stad van Nederland.

Middeldorp: „Wij zeggen niet dat je in Emmen niet prettig kunt wonen. Er is veel groen en een mooie dierentuin en het is er betrekkelijk veilig. Maar er zijn weinig banen en voorzieningen, ook het culinaire aanbod is er mager, allemaal zaken die de gemiddelde Nederlander aantrekkelijk vindt.”

Amsterdam staat al jaren op nummer 1 van de meest aantrekkelijke steden. Foto Aurelien Goubau

Voor de gemiddelde Nederlander blijft Amsterdam veruit de aantrekkelijkste stad om te wonen. Middeldorp: „Amsterdam is de grootste stad in een gebied met veel banen en heel veel voorzieningen. Waar anders vind je een Rijksmuseum en Concertgebouw en op elke straathoek een cafeetje? Waar anders vind je twee brede universiteiten?”

Een logische winnaar dus, op gepaste afstand gevolgd door Amstelveen, Leiden en Utrecht.

Meeste armoede in Rotterdam

De Atlas voor gemeenten bevat ranglijsten met scores op aantrekkelijkheid voor diverse gebieden, variërend van het aandeel mensen onder de armoedegrens (Rotterdam op één), de participatie van vrouwen, arbeidsongeschiktheid en ervaren onveiligheid (Heerlen in alle drie categorieën nummer laatst) en werkgelegenheid in natuurbeheer (Roosendaal op één).

De enige ranglijst waarop Amsterdam nummer laatst staat is de werkgelegenheid in de landbouw, bosbouw en visserij. Wie in die sectoren werkt, woont niet in Amsterdam. Bovenaan in deze lijst staat Alphen aan den Rijn. Onderzoeker Middeldorp: „Dat komt vooral door Boskoop, dat onder deze gemeente valt, waar veel boomkwekerijen zijn gevestigd.”