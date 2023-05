Als de overheid ouderen richting euthanasie duwt

Door goede zorg en gezond eten worden Japanners steeds ouder. Tegelijkertijd worden er minder kinderen geboren. Japan is dan ook een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Dat betekent druk op de gezondheidszorg die flink duurder wordt. Tot hun frustratie draaien jongeren hiervoor op, zij moeten steeds meer premie betalen. Waar dat toe leidt, toont de ijzersterke openingsscène van de Japanse film Plan 75. Hierin zien we de nasleep van een bloedige aanslag op een verzorgingscentrum door een senioren hatende jongeman. Wat de scène nog griezeliger maakt is dat hij geïnspireerd is op een echte aanslag op mensen met een beperking. Plan 75 laat zien hoe een fictieve Japanse overheid reageert: ze introduceren het plan dat ouderen die 75 jaar of ouder zijn zich mogen aanmelden voor vrijwillige euthanasie. Dat levert ze voordelen op, zoals een bonus.

Regisseur Chie Hayakawa volgt een aantal personages. Zo moet de sympathieke Hiromu zoveel mogelijk ouderen over de streep trekken zich in te schrijven. Wat prima gaat, tot hij een oude oom ontmoet die hij lang niet heeft gezien. Ook is er de Filipijnse Maria die voor ouderen zorgt en zelf ook zo haar zorgen heeft. Hayakawa besteedt de meeste aandacht aan de 78-jarige Michi. Via haar maakt hij duidelijk wat zoal de redenen zijn dat vijfenzeventigplussers overwegen mee te doen: eenzaamheid, geen last willen zijn voor de samenleving en economische onzekerheid. Als Michi haar baan verliest en haar huurcontract wordt opgezegd, heeft ze vrijwel geen opties meer om waardig te leven. Maar sterven in waardigheid is ook een illusie merkt Michi.

Na een eerste half uur waarin veel moet worden uitgelegd, wordt Plan 75 steeds subtieler en implicieter. Een opeenvolging van sterke scènes en een stemmige score zorgen uiteindelijk voor een melancholiek gevoel. De tot nadenken stemmende film over hoe wij met ouderen omgaan past in een Japanse traditie, die van kunst over het fenomeen ‘ubasute’: het achterlaten van ouderen om ergens te sterven. Zo wordt in het in 1958 en 1979 verfilmde boek The Ballad of Narayama (1956) een vrouw van 70 de bergen ingedragen om daar vredig te sterven. Dat de leeftijdsgrens nu op 75 ligt is alvast winst.

Drama Plan 75 Regie: Chie Hayakawa. Met: Chieko Baisho, Hayato Isomura, Stefanie Arianne. Lengte: 112 min. ●●●●●

