Zoektocht naar vermiste Maddie McCann hervat, politie kamt gebied rondom rivier in Algarve uit

Jaren na de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann, zal de zoektocht de komende dagen worden hervat in de Algarve, in het zuiden van Portugal. Dat heeft de Portugese politie maandag bevestigd aan lokale media, na eerdere geruchten die dag. De politie heeft een gebied rondom de dam van de Arade-rivier afgezet, zo’n 50 kilometer van het plaatsje Praia da Luz vandaan, waar de driejarige peuter in 2007 verdween. Vanaf dinsdag zal het gebied zeker twee dagen lang worden uitgekamd.

De Portugese politie voert het onderzoek uit in aanwezigheid van de Britse politie en op verzoek van de Duitse autoriteiten. In 2020 identificeerde de Duitse politie namelijk een Duitse verdachte in de vermissingszaak. De nu 45-jarige zedendelinquent Christian B. woonde tot 2007 in de Algarve en bevond zich in mei dat jaar vlakbij de plek waar McCann verdween.

Niet meer in leven

De Duitser, die in het verleden tweemaal is veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes en vastzit voor een ander geval van seksueel vergrijp, is hoofdverdachte in de verdwijningszaak. B. heeft tot nu toe alle betrokkenheid ontkend. Het is nog niet bekend of de politie de komende dagen de zoektocht hervat naar aanleiding van nieuwe informatie. De Duitse openbare aanklager geeft dinsdag een verklaring, meldt persbureau AP.

Madeleine McCann verdween op 3-jarige leeftijd uit een huisje in een Zuid-Portugees vakantieresort, toen ze daar lag te slapen. Haar ouders waren op dat moment aan het dineren in een nabijgelegen restaurant. De verdwijningszaak werd al snel opgepakt door internationale media en komt nog steeds geregeld onder de aandacht. Het lichaam van ‘Maddie’ McCann is nooit gevonden maar volgens Duitse justitie is zij niet meer in leven.