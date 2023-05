In de supermarkt komt een klein jongetje met zijn kinderboodschappenwagentje ten val en zet het op een huilen. Ik help hem overeind, ook zijn vader biedt hulp.

Even later kom ik hen opnieuw tegen. „Het gaat goed met hem,” zegt zijn vader, „het zeuren is alweer begonnen”.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl