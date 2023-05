Wie is Josh Freese, de nieuwe drummer van de Foo Fighters?

Hij zal na Bram van den Berg de meest gegoogelde drummer zijn dit jaar: Josh Freese. Tijdens een humoristische, typische Foo Fighters livestream werd Freese gepresenteerd als de man die de drumkruk in de band bezet, na het overlijden van Taylor Hawkins vorig jaar. Nadat eerst drummers Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Tommy Lee (Mötley Crüe) en Danny Carey (Tool) binnenliepen, speelde de band een aantal nummers met Freese, waaronder de nieuwe nummers ‘Rescued’, ‘Under You’ en het nog niet uitgebrachte ‘Nothing at All’, allemaal met extra drumruimte om te laten zien wat Freese kan. Wie is hij?

De in 1972 in Orlando, Florida geboren Josh Freese begon zijn carrière op zijn twaalfde in Disneyland, waar hij in een band speelde – zijn vader, een tubaspeler, runde de muziekafdeling van het park. Op zijn zestiende ging hij van school om te gaan touren met Dweezil Zappa (zoon van) en in 1989 met punkband The Vandals, een band die grappig genoeg ooit een nummer schreef over een bezoek aan Disneyland op LSD.

Lees ook: Surfdude Taylor Hawkins was de tweede frontman van de Foo Fighters

Naast The Vandals werd Freese al snel ingehuurd door de halve Rock-’n-Roll hall of fame. Grote popartiesten, obscure punkbandjes, rockmonsters – als je een drummer nodig hebt, kun je hem altijd bellen. Dat deden bijvoorbeeld The Vandals, Devo, Bruce Springsteen, Miley Cyrus, Suicidal Tendencies, Evanescence, Sting, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Katy Perry, Avril Lavigne, Joe Cocker, Queens of the Stone Age, Paramore, Weezer en (kuch) Michael Bublé. Daarnaast speelde hij soundtracks in, bijvoorbeeld voor South Park en blockbuster Man of Steel, en maakte hij drie soloalbums.

En dan heeft hij ook nog een vrouw en vier kinderen.

Freese met Foo Fighters tijdens de livestream afgelopen weekend:

Tribute concerten

De Foo Fighters is niet helemaal onbekend terrein voor Freese. Tijdens de tribute concerten voor Taylor Hawkins in 2022 speelde hij mee. Hij is een goede vriend van Dave Grohl, en was ook bevriend met Taylor Hawkins. Niet alleen zijn vader zat in de muziek, zijn moeder was klassiek pianist en zijn jongere broer Jason speelt keyboard in Green Day, en tourde met Lenny Kravitz, Dr. Dre, Jewel en anderen.

Het was nooit zijn bedoeling sessiedrummer te worden, zei Freese in 2016 tegen The Drummer’s Journal. Hij viel in bij bevriende bands als de drummer ziek was, en zo ging het vanzelf. „Ik realiseerde me al snel dat mensen gewoon op je willen kunnen rekenen. Ik ken drummers die heel erg goed zijn, maar onberekenbaar, en daarom worden ze niet teruggebeld.”

Lees ook dit interview met Taylor Hawkins terug

Dicht bij een vaste band kwam hij in 1998, toen hij voor twee jaar werd ingelijfd bij Guns N’ Roses, die begonnen aan de opnames van Chinese Democracy – een album dat pas tien jaar later zou uitkomen. Freese, 27, was niet ongelukkig maar vond meer plezier in het nieuw opgerichte A Perfect Circle, de band van Maynard James Keenan (Tool) en Billy Howerdel, waar hij tot 2012 in zat.

Een echt lid van een band was Freese sindsdien niet, ook al zien Devo en The Vandals hem als vaste drummer. Het spelen met verschillende mensen in verschillende situaties vond hij te prettig om zich opnieuw vast te laten leggen, zei hij in 2016. Maar ook: „Vast in één band spelen, daar fantaseer ik weleens over. Ik ben ook maar een mens.”

Nog niet bekend is of Freese ook de drummer is op het nieuwe album But Here We Are van de Foo Fighters, dat 2 juni uitkomt. Algemeen wordt aangenomen dat Dave Grohl – tenslotte voormalig drummer van Nirvana – die zelf heeft ingespeeld, maar bevestigd is dat niet. Ook niet of Freese nu de nieuwe vaste drummer is en blijft van de band; vast staat alleen dat hij deze zomer op tour gaat met de Foo’s. Nederland slaan ze over, maar ze staan wel op Rock Am Ring en Rock im Park in Duitsland (2/6 en 4/6).

Freese met The Offspring: