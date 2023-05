Weren van Amerikaans Micron is Beijings tegenzet in chipoorlog

Geheugenchips van het Amerikaanse Micron mogen niet meer worden gebruikt in Chinese „kritieke infrastructuur”, zoals telecomnetwerken of nationale financiële instellingen. Volgens de Chinese cyberautoriteit heeft een onderzoek naar Microns producten „ernstige veiligheidsrisico’s” aan het licht gebracht. Het agentschap maakt niet duidelijk waaruit die risico’s bestaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Handel in Washington zei in een reactie tegenover Amerikaanse media dat het zich „sterk verzet tegen beperkingen die niet op feiten berusten” en legde een relatie met recente invallen bij Amerikaanse bedrijven in China. Volgens de autoriteiten in Beijing is het besluit echter niet gericht tegen de Verenigde Staten, en doet het niet af aan het Chinese streven naar open markttoegang.

Het onderzoek naar Micron werd ingesteld kort na het Amerikaanse besluit om China af te sluiten van geavanceerde computerchips. In maart spraken de Verenigde Staten, Nederland en Japan af om China geen technologie meer te leveren waarmee zulke chips kunnen worden gemaakt. In het Westen leeft de vrees dat die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Dergelijke krachtige chips zijn bovendien van groot belang in de ontwikkeling van systemen voor kunstmatige intelligentie.

China beschikt nog niet over de technologie om zulke chips zelf te produceren, en is dus afhankelijk van westerse fabrikanten – zoals het Nederlandse ASML, dat de benodigde machines bouwt.

De Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een felle technologische concurrentiestrijd. Vorig jaar zette Washington de Chinese geheugenchipmaker Yangtze Memory Technologies op de sanctielijst.

De bekendmaking van het Chinese besluit viel dit weekend samen met de bijeenkomst van de G7 in het Japanse Hiroshima. Daar was de verhouding met China een belangrijk gespreksonderwerp. De aanwezige leiders zeiden hun economieën niet te willen ontkoppelen van China, maar de relatie wel te willen ontdoen van risico’s. In hun slotverklaring schreven de G7 onder meer over „Chinese economische dwingelandij” en spraken ze hun zorgen uit over de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek.

Micron, uit Boise in de staat Idaho, maakt geen geavanceerde halfgeleiders, maar geheugenchips, waarin gegevens worden opgeslagen. Daarvan is het, met een omzet van 31 miljard dollar in 2022, de grootste fabrikant in de Verenigde Staten.

Politiek signaal

Volgens persbureau Reuters haalde het vorig jaar ongeveer 5 miljard van zijn omzet uit China – inclusief Hongkong. Toch denken analisten dat de onmiddellijke financiële gevolgen voor Micron zullen meevallen: het bedrijf bedient in China vooral fabrikanten van consumentenelectronica, die niet onder het verbod vallen. Wel is het denkbaar dat Chinese afnemers de maatregel zullen uitleggen als een politiek signaal om Microns producten niet meer te kopen, zegt een Amerikaanse advocaat vanuit Beijing, waar hij bedrijven adviseert over de Chinese markt, tegenover The Wall Street Journal.

De situatie rond Micron kan Zuid-Korea dwingen kleur te bekennen in de strijd tussen China en de VS

Beleggers waren er maandagochtend niet helemaal gerust op. Het aandeel Micron, genoteerd aan de technologieindex Nasdaq in New York, verloor kort na de opening van de handelsdag ruim 4 procent van zijn waarde. Ook andere Amerikaanse chipbedrijven, zoals Qualcomm en NVidia, openden in de min.

In Azië stegen de daarentegen de koersen van Chinese chipmakers die in het gat zouden kunnen springen dat Micron achterlaat. Ook de Zuid-Koreaanse concurrenten Samsung en SK Hynix profiteerden. Seoul kan door de situatie gedwongen worden kleur te bekennen in de technologische strijd: in april berichtte de Financial Times dat Washington druk zou hebben uitgeoefend op Zuid-Korea om zijn chipsector te ontmoedigen de handel met China uit te breiden als Micron van de Chinese markt zou worden geweerd.