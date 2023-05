Anonieme particulier schenkt Rijksmuseum de komende jaren in totaal 12,5 miljoen euro

Een onbekende particulier schenkt het Rijksmuseum de komende jaren in totaal 12,5 miljoen euro. Het gaat om de grootste particuliere gift uit de geschiedenis van het museum. Het geld is bestemd voor de beeldententoonstellingen in de tuin van het museum. Dat heeft het museum maandagavond met een persbericht bekendgemaakt.

Het museum laat weten dat met de donatie de jaarlijkse beeldententoonstelling voor de komende tien jaar is verzekerd. De begunstiger steunt deze tuinexposities al vanaf het begin, sinds 2013. Het Rijksmuseum organiseert de beeldententoonstellingen in samenwerking met Alfred Pacquement, oud-directeur van Centre Pompidou in Parijs.

In de vrij toegankelijke tuin van het museum wordt steeds een klein aantal beelden van een bekende moderne of hedendaagse beeldhouwer getoond. Onder meer van Henry Moore, Alexander Calder, Louise Bourgeois en Elsworth Kelly.

Richard Long, Time after Time, 2023. Foto Rijksmuseum/ Jannes Linders

Ingrepen in het landschap

Voor de tiende tentoonstelling, die vrijdag opent, is Richard Long gevraagd. De 77-jarige Britse beeldhouwer en schilder werd wereldberoemd met zijn land art en conceptuele kunst, waarmee hij ingrepen doet in het landschap. Long toont in Amsterdam acht werken, waarvan zes nieuwe.

Naast de beeldententoonstellingen heeft de begunstiger, die anoniem wil blijven, vorig jaar ook de tentoonstelling Onderkruipsels mogelijk gemaakt. Dat was een expositie over de kunstzinnige verbeelding van vlinders, spinnen, padden en andere kleine beestjes.

Het Rijksmuseum is voor een derde van zijn inkomsten afhankelijk van partners, fondsen en particuliere schenkingen. De totale inkomsten van het museum bedroegen afgelopen jaar zo’n 98 miljoen euro.

