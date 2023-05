Op festival SPRING wordt de westerse blik aan een kruisverhoor onderworpen

„We are good people. We are GOOD people. We are good PEOPLE.” Steeds opnieuw herhalen Seke Chimutengwende en Cathy Naden, beiden sprekend in een onberispelijk, Oxford Engels accent, dezelfde statement. Zo vaak dat het eerder een vraag dan een vaststelling lijkt, of een mantra waaraan ze met alle macht vast proberen te houden. Uiteindelijk transformeert de zin dan ook naar zijn tegendeel: „We are bad people.” Maar ook het publiek zelf wordt onderdeel van de realiteit van de voorstelling gemaakt: „YOU are good people.”

In If all else fails van het gerenommeerde Britse theatergezelschap Forced Entertainment, dat het afgelopen weekend op festival SPRING te zien was, staat de zelfperceptie van de westerse mens centraal. De voorstelling kent een strakke vorm: op basis van een beperkt aantal zinnen variëren Chimutengwende en Naden eindeloos, steeds netjes één voor één, waarbij ze de betekenis van hun gedachten telkens wat verder oprekken en bevragen. Iedere statement wordt zo van alle kanten bekeken, in twijfel getrokken, omgekeerd en weer in ere hersteld.

Zo roept de voorstelling het beeld op van een moderne westerse mens die van al zijn zekerheden is beroofd vanwege de verschillende transitieprocessen die de samenleving doormaakt: zoals de deconstructie van ons koloniale verleden en hoe dat doorwerkt in hedendaags racisme, het afwerpen van het verstikkende binaire denken over gender, de noodzaak om een ecologisch duurzame samenleving in te richten. De verschillende twistpunten in de ‘culture wars’ nopen ons allemaal tot heroverweging van onze kernwaarden, en dat kan als een pijnlijk en beladen proces aanvoelen (één van de vragen die de performers steeds laten terugkomen is „Is this part of the test?”).

Seke Chimutengwende en Cathy Naden van het Britse theatergezelschap Forced Entertainment in hun voorstelling ‘If all else fails’. Foto Hugo Glendinning

Studieobject

If all else fails is niet de enige voorstelling op SPRING die de westerse blik tot studieobject maakt. Het afgelopen weekend was ook Dear beloved friend van Dries Verhoeven te zien, waarin de theatermaker de kijkrichting tussen de Europese toeschouwer en de Nigeriaanse performers in het werk omdraait. De Dominicaanse choreograaf Ligia Lewis, voor het eerst op het festival, onderzoekt in haar voorstellingen A plot / A scandal en Still not still de westerse relatie met de koloniale geschiedenis. En in zijn nieuwe voorstelling SPAfrica, een samenwerking met de Zuid-Afrikaanse performer Ntando Cele, speelt performancekunstenaar Julian Hetzel een complex spel met de verwachtingen van zijn westerse publiek.

Dat begint al met de openingsscène. In plaats van in een voorstelling belanden we meteen in het nagesprek ná die voorstelling. Moderator Vincent Wijlhuizen voelt Hetzel aan de tand over de performance die we ‘net hebben gezien’, maar tegenover hem zit niet Hetzel zelf, maar Cele, die een levensecht masker van Hetzel over haar hoofd heeft getrokken. Als Hetzel legt ze de premisse van SPAfrica uit: in ruil voor tranen uit het Westen importeerden de makers bronwater uit de sub-Sahara, om commentaar te leveren op ‘extractivisme’, het exporteren van natuurlijke bronnen uit het Globale Zuiden naar het rijke Westen. Als Wijlhuizen ‘Hetzel’ echter kritisch bevraagt op het holle cynisme van die artistieke insteek schiet hij volledig in de verdediging, stuurt hij Wijlhuizen weg en barst hij in huilen uit.

Het is een uitermate geestig begin, waarin Cele met duivels genoegen de artistieke praktijk van Hetzel fileert. Die staat namelijk bekend om voorstellingen waarin hij consumentisme en neokolonialisme aanklaagt door kapitalistische processen tot in het absurde door te voeren, net als in SPAfrica lijkt te gebeuren. Dan bevrijdt Cele zich echter van het masker en neemt de voorstelling over: ze gaat zelf het gesprek met Wijlhuizen aan over haar eigen werk, waarin ze maskers gebruikt om door de blik van het witte publiek niet tot zwart lichaam gereduceerd te worden.

Ondanks de omkering is Cele’s invulling van de voorstelling niet minder cynisch dan die van Hetzel in het begin. Ze blijft gevangen in een soort toxische relatie met haar witte publiek, vertegenwoordigd door de interactie met Wijlhuizen als interviewer: hoe grof ze ook wordt in haar verwijten van geïnternaliseerd racisme aan het adres van het witte publiek, steeds antwoordt hij met „interessant, interessant, bedankt dat je deze pijn met ons deelt”. Zo bijt SPAfrica in zijn eigen staart, en toont de voorstelling vooral het uiteindelijke falen van provocatie als artistieke insteek: wat je ook roept, het publiek knikt begrijpend. Het is een terechte oproep tot kritische dialoog in plaats van hol ‘bondgenootschap’, maar als je daar al was, maakt SPAfrica toch vooral zichzelf overbodig.

Festival SPRING 2023. Gezien 21/05, Utrecht. Nog t/m 27 mei.

