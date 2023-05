Rusland weer aangevallen op eigen grondgebied, Russische verzetsgroep eist aanval op

Russische strijdkrachten zijn maandag in allerijl naar de zuidelijke grensregio Belgorod getrokken, omdat daar een aanval gaande zou zijn. Dat melden Russische autoriteiten maandag, aldus internationale persbureaus. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Rusland zegt dat „Oekraïense saboteurs” de grens zijn overgestoken, maar Oekraïne zelf ontkent resoluut iets met de aanval te maken te hebben.

De vermeende aanval is opgeëist door het Russische Vrijwilligerskorps, dat aan de kant van Oekraïne vecht. Die groep waarschuwt Russen in de regio in een video thuis te blijven, zich niet te verzetten en niet bang te zijn. „In tegenstelling tot de zombies van Poetin, raken wij burgers niet aan.” NRC kon deze beelden niet verifiëren. Ook de Oekraïense inlichtingendienst wijst naar Russische afsplitsingen.

Wat zich precies in Belgorod afspeelt is nog onduidelijk. In ieder geval een grenspost in het plaatsje Grajvoron, ongeveer 65 kilometer van de stad Belgorod, lijkt mikpunt van een aanval te zijn geweest. Op nog te verifiëren beelden op Twitter klinken schoten en explosies. Op andere video’s vliegen helikopters over Grajvoron heen. De Russen zeggen dat het leger samenwerkt met de grenswacht en veiligheidsdienst FSB om de aanvallers uit te schakelen.