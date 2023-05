‘Kingmaker’ en afgevallen presidentskandidaat Ogan steunt Erdogan in Turkse verkiezingen

De Turkse afgevallen presidentskandidaat Sinan Ogan heeft maandag zijn steun uitgesproken voor president Recep Tayyip Erdogan, melden internationale persbureaus. Ogan wordt gezien als zogeheten kingmaker nadat Erdogan noch uitdager Kemal Kiliçdaroglu een absolute meerderheid behaalde in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Nu hij zijn steun heeft uitgesproken voor Erdogan is het aannemelijker dat Turken die in de eerste ronde op Ogan stemden, in de tweede ronde voor Erdogan kiezen.

Erdogan kwam in de eerste ronde met 49,4 procent van de stemmen net tekort voor een absolute meerderheid. Kiliçdaroglu volgde met 45 procent van de stemmen. Ogan kreeg 5,3 procent van de stemmen. Turken die in de eerste ronde op Ogan stemden, kunnen voor Erdogan of Kiliçdaroglu kiezen, of besluiten thuis te blijven of een proteststem uit te brengen. Dat laatste kan door het stembiljet ongeldig te maken, bijvoorbeeld door erop te krabbelen.

Ogan zei na de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen dat hij zijn steun zou geven aan de partij die krachtig optreedt tegen terrorisme en die Syrische vluchtelingen terugstuurt. Hij bevestigde maandag niet of dit ook de redenen waren om Erdogan te steunen. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 28 mei.