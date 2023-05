Juventus krijgt alsnog punten in mindering wegens fraude, zakt naar zevende plek

De Italiaanse voetbalclub Juventus krijgt tien punten in mindering vanwege fraude met de boekhouding. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond FIGC maandag besloten. Volgens de bond heeft Juventus zich schuldig gemaakt aan fraude bij een aantal transfers, zonder in detail uit te leggen hoe de club fraudeerde.

Juventus kreeg eerder dit seizoen al vijftien punten in mindering, maar die straf veegde de FIGC later van tafel nadat Juventus met succes beroep aantekende bij het Italiaanse Olympische Comité. Het hoogste sportgerechtshof oordeelde vervolgens dat de zaak opnieuw moest worden bekeken. Nu krijgt de club alsnog punten in mindering.

Juventus zakt door de tien punten aftrek van de tweede naar de zevende plek op de ranglijst van de Serie A. Mogelijk loopt de Noord-Italiaanse club daardoor Europees voetbal mis, terwijl ze tot vandaag uitging van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Met nog twee wedstrijden te spelen lijkt een plek in de Europa League het hoogst haalbare voor de club.

Degradatie in 2006

Juventus is berucht vanwege fraude en omkoping. In 2006 degradeerde Juventus naar de Serie B, als straf voor de omkoping van scheidsrechters. Juventus deed dat destijds niet als enige club, maar kreeg wel de zwaarste straf. De club moest ook de landstitels van 2005 en 2006 inleveren.

Juventus boekte de afgelopen jaren sportief teleurstellende resultaten. Waar de club tussen 2012 en 2020 onafgebroken landskampioen werd, lukte dat de afgelopen twee seizoenen niet, en het was dit seioen zonder puntenaftrek ook niet gelukt. Internazionale, AC Milan en Napoli wonnen achtereenvolgens de landstitel.