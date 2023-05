Jeffrey Epstein probeerde Bill Gates te chanteren met affaire, onthult Amerikaanse krant

Vier jaar na zijn overlijden in een New-Yorkse cel blijft de Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein een spoor van verwoesting trekken. Dit keer niet onder de minderjarige meisjes en jonge vrouwen die hij bij leven liet ronselen als ‘masseuses’, maar onder de steenrijke ondernemers, invloedrijke academici, een Britse prins, politici en andere bekendheden die zich jarenlang met hem inlieten. Ook postuum bezoedelt de band met Epstein hun reputatie, meest recent die van miljardair-filantroop Bill Gates.

Deze maandag beschrijft The Wall Street Journal hoe de medeoprichter van Microsoft door Epstein in 2017 gechanteerd werd met een eerdere buitenechtelijke relatie met een veel jongere Russische bridgespeelster. Volgens de Amerikaanse zakenkrant, die al weken onthullende artikelen over Epsteins vele prominente contacten publiceert, illustreert het voorval hoe Epstein de machtigste en rijkste mensen ter wereld zijn netwerk in wist te hengelen, maar zich ook tegen hen kon keren. Een woordvoerder van Gates’ liefdadigheidsstichting bevestigt de berichtgeving van de krant.

Bridgetoernooi

Vanaf 2011 poogde Epstein om Gates te laten doneren aan een liefdadigheidsfonds (minimuminleg: 100 miljoen dollar) dat hij wilde opzetten met de bank JPMorgan Chase. De motieven achter zo’n fonds waren tweeledig. Enerzijds zocht Epstein eerherstel na zijn veroordeling, in 2008, voor het prostitueren van een minderjarige in Florida. Anderzijds zou hij zelf miljoenen aan commissies opstrijken zodra de miljardairs zouden beginnen te schenken.

Om het fonds te laten slagen, was deelname van Gates onontbeerlijk en Epstein probeerde hem zeker drie jaar lang over de streep te halen. Hiertoe fêteerde hij hem met tripjes per privéjet naar Florida, een miljardairsreünie in New York en een reis naar Straatsburg. In die Franse stad ontmoetten ze samen Thorbjørn Jagland, destijds voorzitter van het Nobelprijscomité. Epstein vertelde een werknemer van Gates dat hij kon helpen om een Nobelprijs voor de Vrede te winnen voor diens inspanningen om polio uit te roeien.

Epstein probeerde ogenschijnlijk ook bij Gates in het gevlei te komen via diens maîtresse. Deze Mila Antonova leerde de Micosoft-miljardair rond 2010 kennen tijdens een bridgetoernooi, waar ze tegen hem kaartte (maar, naar eigen zeggen, niet won). Later zou ze via Gates proberen startkapitaal op te halen voor haar idee een webplatform voor bridgecursussen te lanceren. Boris Nikolic, een naaste adviseur van Gates, legde hiervoor ook contact met Epstein. Die stak uiteindelijk geen geld in het plan, maar schoot de twintiger wel het geld voor om korte opleiding tot computerprogrammeur te volgen.

De gesprekken over het liefdadigheidsfonds waren al jaren stukgelopen, toen Epstein de techmiljardair in 2017 per e-mail vroeg zijn bijdrage aan Antonova’s codeercursus terug te storten. Omdat het bedrag voor beide mannen kleingeld was, leek dit verzoek vooral bedoeld om Gates te laten weten dat hij wist van diens affaire met Antonova. De Journal heeft de mail niet gelezen, maar volgens ‘mensen met kennis van de kwestie’ was de toon dreigend. Gates’ woordvoerder zegt dat er geen geld is betaald.

Samenzweringstheorieën

Na zijn opvallend coulante schikking met justitie, in 2008, onthulde spitwerk van The Miami Herald in 2019 dat Epstein nog veel meer slachtoffers had gemaakt. Hij werd dat jaar opgepakt, maar zou nooit terechtstaan. Epstein werd in augustus dat jaar dood aangetroffen in zijn cel in een huis van bewaring in New York. Volgens de lijkschouwer kwam hij door zelfmoord om het leven.

Deze officiële doodsoorzaak wordt in twijfel wordt getrokken door mensen die denken dat Epstein vermoord werd, opdat hij niet zou getuigen over zijn contacten met de machtigen der aarde, onder wie de ex-presidenten Bill Clinton en Donald Trump. Op basis van Epsteins agenda en reislogs bracht de Journal de afgelopen weken zijn netwerk verder in kaart. Onder anderen linguïst-activist Noam Chomsky, huidig CIA-directeur en topdiplomaat Nicholas Burns, durfinvesteerder Leon Black, filmmaker Woody Allen en de Israëlische ex-premier Ehud Barak bleken deel te hebben uitgemaakt van Epsteins kennissen- en cliëntenkring.

De naam van Gates circuleert al veel in samenzweringtheorieën, vooral sinds de coronapandemie, toen zijn filantropische investeringen in vaccinontwikkeling meer aandacht kregen. Het Journal-artikel sluit af met de onthulling dat Epstein enkele dagen voor zijn dood zijn testament liet aanpassen. Als plaatsvervangend testamentair-executeur nam hij Gates’ adviseur Boris Nikolic op. Deze Nikolic reageert desgevraagd tegen de krant: ,,Hij kon Bill niet opnemen, dat zou er te dik op hebben gelegen. Ik denk inmiddels dat het waarschijnlijk een wraakactie was tegen Bill Gates.”