Israëlische leger doodt drie Palestijnen bij inval vluchtelingenkamp Nablus

Drie Palestijnen zijn maandagochtend vroeg door Israëlische troepen gedood in het vluchtelingenkamp Balata op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring, melden lokale media. Dat gebeurde tijdens een inval in een kamp in de stad Nablus, dat met 30.000 mensen als grootste vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever geldt. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de inval.

Volgens het Palestijnse staatspersbureau viel het Israëlische leger het kamp binnen met bulldozers en versperde ambulances de toegang tot het kamp. Op beelden die op sociale media werden gedeeld, is te zien hoe Israëlische soldaten in voertuigen, waaronder bulldozers, door het dichtbevolkte kamp rijden. In sommige video’s was geweervuur te horen.

De inval kwam nadat de chef van het Centrale Commando van het Israëlische leger donderdag een bevel ondertekende dat Joodse kolonisten toestaat een permanente aanwezigheid te vestigen in Homesh, een buitenpost ten noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Maandagochtend veroordeelde de Amerikaanse regering die stap formeel in een verklaring. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Israël meermaals opgeroepen af te zien van nieuwe acties die de spanningen met de Palestijnen doen escaleren. De afgelopen weken waren er onder meer bemiddelingspogingen vanuit Egypte, in de hoop om de spanningen in de regio te verminderen.