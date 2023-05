Hallo KNVB. Mijn voetbalvrienden hebben nog wat tips voor jullie

Als lid van de smerige, havermelkdrinkende msm-elite uit de grachtengordel die het land he-le-maal kapotmaakt met fake news heb ik natuurlijk weinig verstand van voetbal. Maar toch baart het me zorgen – al dat gegooi met vuurwerk, bier, aanstekers, munten en rookbommen de laatste tijd.

De KNVB kwam vorige maand met een nieuwe regel die gebiedt dat een wedstrijd moet worden stilgelegd als er iets door supporters op het veld wordt gegooid en dat het spel helemaal gestopt moet worden als er voor de tweede keer iets op het gras belandt. Maar veel heeft dat nog niet opgeleverd – behalve gestaakte wedstrijden.

En dus leek het me een goed idee eens met een paar voetbalminnende vrienden uit de provincie met een krat bier erbij wat oplossingen te bedenken waar elke club meteen mee aan de slag kan. Misschien zit de „gouden oplossing” erbij, Wouter Gudde! Zet hem op, KNVB!

1

Maak allereerst de spelers wat weerbaarder.

Denk aan scherfvesten, schilden en helmen. Ik hoorde dat Nike al bezig is een voetbalharnas te ontwerpen dat 100 procent schok- en steekvrij is en tevens het risico op blessures na tackles en kopballen beperkt – win-win.

2

Haal alle stoeltjes weg en maak sta-tribunes.

FIFA en UEFA vinden ze onveilig, maar ik denk dan: hoe meer publiek, hoe meer sociale controle, en hoe dichter mensen op elkaar staan, hoe minder ruimte om vuurwerk af te steken. En het scheelt toch weer een hoop stoeltjes op het veld.

3

Hou het publiek nat.

Elke tien minuten een flinke straal water erop. Dan is het lastig vuurwerk aansteken. Laat de spelers die waterkanonnen bedienen.

4

Hoge, doorzichtige schermen zijn nog beter.

Twintig, dertig, wat zeg ik, driehonderd meter hoog – waarom niet. Dan moet je écht hoog kunnen gooien met dat vuurwerk. Maak er meteen mee-kleurende schermen van. Die gitzwart worden als er iets wordt gegooid. Aan de kant waar geen ‘gooiers’ zitten, kunnen ze dan gewoon blijven kijken.

5

Sta het toe om veilige dingen te gooien.

Want ik snap de behoefte om dingen te gooien heel goed. Doe ik thuis ook geregeld, naar de tv. Dus slipjes, knuffels, tekeningen, hartjes, bitterballen – hebben de jongens op het veld meteen een knabbeltje. Zet anders mensen op het veld die het niet erg vinden veilige voorwerpen op te vangen. Hebben de gooiers meteen iets om op te mikken.

6

Ik ben dol op vuurwerk. Laten we dat gecontroleerd gaan afsteken.

Een spectaculaire vuurwerkshow bij elk doelpunt. Sta je dan, met je saaie vuurwerkbom.

7

Je kunt ook rookbommen gecontroleerd afsteken.

Zo wordt elke wedstrijd een legendarische mistwedstrijd zoals die in 1966, je weet wel, Ajax tegen Liverpool, Olympisch Stadion? Google dat anders even.

8

Meer figuurlijk ‘vuurwerk’ op het veld.

Beter spelen zodat supporters zich niet vervelen – is ook een optie, maar niet voor elke club haalbaar (ik noem geen namen).

9

Deel gratis seizoenskaarten uit aan vrouwen.

Vrouwen komen in vrede, altijd. Ik heb het even voor jullie nagezocht, maar alle veroordeelde hooligans in de historie ever ooit zijn mannen. Honderd procent.

Hoewel, bij Go Ahead Eagles, dit is echt waar, heeft een meisje dit seizoen bijna een stadionverbod gekregen omdat ze uit bij Ajax haar borsten liet zien, maar dat is teruggedraaid door de clubleiding. Gelukkig maar.

10

Verder dacht ik aan meer kinderen op de tribune, opa’s, oma’s, ooms en tantes – maak van elke wedstrijd een familie-uitje.

Ontvang iedereen met gratis koffie en een broodje kroket – geef iedereen een thuis in dat stadion – dat verwachten ze niet, al die gasten staan dan met tranen in de ogen. Ik nu ook trouwens.

11

Over ontroering gesproken: ik dacht ook aan huisdieren op de tribune.

Dat stemt de vuurwerkgooiers vast milder – die hebben zelf vaak ook huisdieren. Ook kwetsende koren over het klokkenspel van de hond kunnen dan wel eens tot het verleden gaan behoren.

12

Vervang het bier in het stadion door rode wijn.

Liefst met veel tanninen, uit Cahors en omgeving. Dat vlekt als de ziekte. Geen vrouw is blij als je elke wedstrijd onder de rode wijn thuiskomt. En al die mannen die gooien met drank, zitten thuis natuurlijk onder de knoet, dus dat lost zichzelf op.

13

Verder denk ik dat er wel wat steviger gefouilleerd mag worden – een visitatiecommissie zal daar prima, eh, invulling aan kunnen geven.

En als dat niet helpt, moet het deurbeleid worden aangescherpt. Dat mensen slechts binnen mogen op vertoon van zelfgekleide asbakken, aantoonbare vaardigheid in het kantklossen, of een lidmaatschap van de scouting. Padvinders mogen sowieso gratis naar binnen.

14

Maar de beste remedie tegen al dat gelazer met vuurwerk, rookbommen, aanstekers en andere ellende is natuurlijk, en ik geef toe dat dit een revolutionaire maatregel is: neem het voetbal serieuzer.

Heb meer liefde voor de sport.

Want hoe serieuzer je de sport neemt en hoe meer je ervan houdt, hoe minder je met dingen gaat gooien. Vuurwerk gooien maakt het voetbal kapot – denk ik dan hè. Maar ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van, kijk maar even wat je zelf het beste lijkt.

Ga ik nu, als linkse klimaatdrammende D66-deugmuts weer even een potje tennis kijken.