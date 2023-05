Gratie voor uit vliegtuig geplukte Wit-Russische activist Roman Pratasevitsj

De Wit-Russische journalist en activist Roman Pratasevitsj heeft gratie gekregen, en hoeft zijn celstraf van acht jaar niet uit te zitten. Dat meldt het Wit-Russische staatspersbureau maandag. Waarom hij gratie kreeg, is onduidelijk.

Pratasevitsj werd eerder deze maand veroordeeld in een proces — waarvan de uitkomst al vaststond — vanwege zijn deelname aan protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko in 2020. Onder druk van de overheid bekende hij schuld aan het organiseren van de ‘gewelddadige’ protestacties en het faciliteren van terrorisme.

Pratasevitsj, die al in 2019 zijn thuisland ontvluchtte, zat met zijn vriendin Sofia Sapega op een vlucht van Griekenland naar Litouwen in 2021 toen die plots werd verzocht een noodlanding te maken in het Wit-Russische Minsk. De journalist en zijn partner werden daar gearresteerd. Ook zij werd veroordeeld, tot zes jaar celstraf. De arrestatie van Pratasevitsj en Sapega leidde tot internationale verontwaardiging; de VS en de EU legden sancties op aan Wit-Rusland vanwege de „kaping”.

