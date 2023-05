'Gestalkte' vrouw die politie, justitie en rechters om de tuin leidde nu zélf vervolgd

„Ja… kijkmaar goed om j heen. Ik krijg je nog wel. leuk geel jasje hebje. Pas maar op dat er geen bloed op komt. Van jouw zwarte kutsmoel. Khou j id gaten zeug!”

Op basis van een reeks van zulke berichten is Berry de R. vanwege de stalking, bedreiging en belediging van Sanne S. in 2019 door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, en de betaling van ruim 5.700 euro aan schadevergoeding.

Deze straf is naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte opgelegd. Dit weekend maakte het OM namelijk bij RTL Boulevard bekend Sanne S. zelf te gaan vervolgen, omdat de vrouw de stalking zou hebben geënsceneerd. Door middel van spoofing deed ze voorkomen alsof de berichten van De R.’s mobiele nummer afkomstig waren.

Spoofing kan door een sms te versturen via gespecialiseerde websites, waarbij je als afzender een nummer naar keuze kunt opgeven. „De vrouw wordt er onder meer van verdacht dat zij meerdere malen valse aangifte heeft gedaan van stalking, bedreiging en belediging”, aldus een woordvoerder van het OM Oost-Nederland.

De zaak kwam aan het rollen door het tv-programma Zeeman confronteert: stalkers. Sanne S. meldde zich er in 2021 met het verhaal dat De R. haar na zijn veroordeling was blijven stalken. De redactie vond daar echter geen bewijs van, integendeel. In juni 2022 werd Sanne S. in de uitzending geconfronteerd met hun bevinding dat zij de stalking ensceneerde. „Ik heb ze verstuurd”, geeft ze na aandringen toe. „Het is gewoon een rommel.”

In scène gezet

Voor het OM bracht het tv-programma aan het licht dat de stalking die plaatsvond na De R.’s veroordeling in scène was gezet. Daarop besloten OM en politie te onderzoeken of ook de stalking van 2017 geënsceneerd was. Op grond van dat onderzoek is nu besloten de vrouw te vervolgen.

S. liep in 2017 stage bij een ggz-instelling waar vijftiger De R. verbleef op een afdeling voor ernstige psychiatrische problematiek. Volgens de uitspraak van de rechtbank Arnhem begon de stalking in september 2017 na een conflict over het verstrekken van medicatie. In november deed S. aangifte.

Terwijl het OM er intussen van overtuigd is dat politie, justitie en een driekoppige rechtbank zich om de tuin lieten leiden door de verklaringen en valse sms- (en Facebook-messenger)berichten van S., blijkt uit de uitspraak uit 2019 dat De R. en zijn advocaat tijdens de strafzaak ook al benadrukten dat de berichten niet afkomstig waren van De R. Zij stelden dat zijn (verschillende) telefoonnummers werden misbruikt, mogelijk vanwege een wraakactie.

Eerherstel ligt in het verschiet

De R. en zijn advocaat troffen echter een bijzonder sceptische rechtbank tegenover zich die hun verweer „op geen enkele wijze aannemelijk” achtte. Op basis van de jurisprudentie, stelde de rechtbank, lag de bewijslast bij De R.. „Het [is] aan de verdachte om de feiten en omstandigheden aan te voeren” waaruit zou blijken dat zijn nummer door anderen was misbruikt.

De rechtbank Gelderland reageerde maandag niet op vragen van NRC over de kwestie en over hoe in de toekomst voorkomen wordt dat verdachten veroordeeld worden wegens via spoofing verstuurde berichten. Het OM stelt desgevraagd dat „technische ontwikkelingen die gebruikt worden om mensen te misleiden, waaronder spoofing, worden gevolgd”. Ook noemt het (niet nader genoemde) maatregelen die worden genomen om zulke technieken te herkennen.

Voor De R. ligt eerherstel in het verschiet. In een reactie aan RTL Boulevard liet hij weten dat zijn advocaat werkt aan een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Ook het OM overweegt een herzieningsverzoek in te dienen.