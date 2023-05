Gerrit Hiemstra stopt als weerman NOS Journaal

Meteoroloog Gerrit Hiemstra stopt na 24 jaar als weerman bij het NOS Journaal. Dat maakt de NOS maandag bekend. Hiemstra (61) stopt als weerpresentator om zich te kunnen richten op ondernemen; hij gaat een duurzaam bouwbedrijf opzetten.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann zegt tegen NOS: „Gerrit is voor de kijker een vaste waarde geworden die zonder opsmuk het weer brengt in het NOS Journaal, en die de laatste jaren ook online en op sociale media met zijn kennis over het klimaat een snaar weet te raken bij een nieuwe generatie.”

Hiemstra won de Machiavelliprijs 2021 voor zijn heldere communicatie over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. „Tot nu toe heb ik vooral veel verteld en gesproken over klimaatverandering, maar nu wil ik er ook echt iets aan gaan doen.” Tot september blijft Hiemstra het weer presenteren, in die tijd wordt een opvolger gezocht.

Lees ook Activistisch vindt Gerrit Hiemstra zichzelf niet. Hij wil gewoon vertellen hoe het zit. ‘Het klimaat verandert sneller dan mensen zich realiseren’