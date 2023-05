Enschede werd soepeler met uitkeringen. Wat leverde dat op?

Van strenge en zuinige bijstandsregels naar een persoonlijker en soepeler aanpak. In de politiek klinkt de roep om het terugbrengen van ‘de menselijke maat’ luid. Verslaggever Christiaan Pelgrim ging kijken in Enschede waar ze de afgelopen jaren de omslag al maakten. ‘De menselijke maat’ klinkt mooi, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

