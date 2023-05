Drie Nederlandse bergbeklimmers omgekomen in de Zwitserse Alpen

In de Zwitserse alpen zijn drie Nederlandse bergbeklimmers omgekomen, vermoedelijk door een lawine. Dat melden de Zwitserse autoriteiten maandag volgens diverse Zwitserse media. De Nederlanders, die in het kanton Bern woonden, werden al sinds vrijdag vermist en hun lichamen werden zondag gevonden. De drie slachtoffers zijn een 32-jarige en een 40-jarige man en een 30-jarige vrouw.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) waren de drie slachtoffers „zeer ervaren” bergbeklimmers die ook instructeur waren van de NKBV. Donderdagavond is er voor het laatst iets van hen gehoord: ze hadden gezegd de Grosshorn, een berg van 3.754 meter, te gaan beklimmen. Toen er daarna niets meer van hen werd vernomen, zijn ze als vermist opgegeven. De politie begon een grootschalige zoekactie met onder meer helikopters.

Zondagochtend werden de lichamen van de slachtoffers gevonden onder de Jegi-gletsjer in het kanton Wallis. Een onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog, maar volgens de Zwitserse politie zijn er aanwijzingen dat de Nederlanders hoogstwaarschijnlijk zijn omgekomen door een lawine.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar de NKBV vermoedt dat er tijdens de afdaling een lawine is ontstaan waarbij de drie bergbeklimmers zijn verongelukt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. NKBV-voorzitter Peter Valkenburg schrijft op de site van de vereniging: „Dit is een groot verlies voor onze vereniging. Niet alleen waren zij goede en ervaren alpinisten, maar vooral betrokken vrijwilligers en fijne mensen.”