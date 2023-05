De onschuldige dader of het schuldige slachtoffer. Prachtige gegevens, maar niet als de journalist fouten maakt

De minister die over rechtsbescherming gaat, Franc Weerwind, vertelde zondagavond in Eus’ boekenclub over zijn lievelingsboek, Bint van Bordewijk. Prachtig geschreven, zei hij, en een prachtig gegeven; iemand wordt slachtoffer van het systeem dat hij zelf bedacht heeft. In Bint gaat een schoolhoofd ten onder aan zijn eigen schrikbewind.

Ik hoop dat Weerwind later op de avond naar Argos Medialogica (VPRO) heeft gekeken. Het ging over true crime, waargebeurde misdaadverhalen in series, podcasts en films. Daar gaat nog wel eens wat mis. Soms is alleen het oprakelen van een zaak al pijnlijk. Families van drie Nederlandse slachtoffers maakten eerder bezwaar tegen Moorddossier van Net5. Hun verhaal als ‘amusement’ op tv, had „emotionele impact”, zeiden ze. Twee van de drie afleveringen werden alsnog uitgezonden. Vorige week eiste de hoofdpersoon bij de rechter een uitzendverbod van de serie over zijn zaak, Een Amerikaanse nachtmerrie. Jaitsen Singh zit al 56 jaar in een Amerikaanse gevangenis voor de opdracht tot moord van zijn vrouw en stiefdochter. De makers begonnen de documentaire in de veronderstelling dat Singh onschuldig vastzat, maar kwamen gaandeweg tot de conclusie dat hij misschien aan méér schuldig was dan gedacht. De serie mag toch worden uitgezonden, maandag op NPO Plus, volgende week op NPO2.

De onschuldige dader of het schuldige slachtoffer. Prachtige gegevens, maar niet als je fouten maakt. In ‘de Deventer moordzaak’ wist de televisiemaker zeker dat de veroordeelde boekhouder het niet gedaan had, later dacht hij toch van wel. Bij de ‘Lazy Duck-moord’ wist John van den Heuvel zowel zeker dat de echtgenoot zijn echtgenote wel én niet had vermoord. Nou is het tot daaraan toe als je zegt dat déze dader het niet gedaan kan hebben. Maar wat als de programmamaker gaat bedenken wie het wél gedaan kan hebben. Daarover ging ‘De karaktermoord’ van Medialogica. Het programma boog zich over de serie De villamoord van KRO-NCRV.

Rechterlijke dwaling

Bij een roofoverval op een Arnhemse villa werd de 63-jarige bewoonster doodgeschoten, een 33-jarige vriendin die op bezoek was raakte gewond. Negen mannen werden veroordeeld. Ten onrechte, concludeerden wetenschappers van het Project Gerede Twijfel. Zij schreven in 2014 een boek over de rechterlijke dwaling in deze zaak. Prima boek, zei emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen destijds tegen de makers van de serie, en nu weer tegen Medialogica. Maar het laatste hoofdstuk, daar ging het mis. De suggestie wordt gewekt dat de gewonde vriendin, Eline Visser, geen slachtoffer maar dader zou zijn. Het boek wordt uit de handel gehaald.

In de laatste aflevering van De villamoord gaat het ook mis. Twee kogels zijn er die avond afgevuurd. Maar, zeggen de makers, werd Eline Visser wel geraakt? Hoe erg waren haar verwondingen eigenlijk? Het forensisch-onderzoeksechtpaar Eikelenboom krijgt opdracht te onderzoeken of Visser geraakt kán zijn. Kijkers wisten toen al genoeg. Visser heeft het gedaan, twitterden ze, de meesten hadden ook een passende (dood)straf in gedachten. Volgens Peter van Koppen maakten de documentairemakers vooral een reconstructie van hun eigen fantasie. „Hier wordt zoveel onzin verkocht, zelfs als journalist moet je dat toch zien.” Oef.

Medialogica voert een gerechtelijk wapenexpert op om de opgeworpen twijfel uit de serie in twijfel te trekken. En, heel sterk, ze zoeken de Eerste Hulp-arts op die Eline Visser die avond behandelde. Hij zag een bebloede vrouw in shock, met in haar krullen het hersenweefsel van haar vriendin.

Ergens hoopte ik dat Medialogica vernietigender zou zijn over journalisten die zich rechercheur én rechter wanen en daarbij brokken maken. Maar (ver)oordelen is aan de kijker.