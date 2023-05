‘De komende tijd zal blijken of ik het red’

In

‘Na het afronden van mijn opleiding ben ik direct in loondienst gegaan. Nu, vijf jaar later, is het tijd voor een nieuwe stap. Als zzp’er kan ik doorgroeien en blijf ik mezelf ontwikkelen als video-editor, cameraman en storyteller. Als ik een tof idee heb, hoef ik geen rekening te houden met anderen. Dat geeft een vrij gevoel.

„Met mijn broer en zusje heb ik kort geleden een creatief collectief opgericht, Nusa Mesa. Mijn zusje – zij wil regisseur worden – focust zich op de verhaallijn, ik op het beeld. Mijn broer ondersteunt mij regelmatig met het camerawerk.

„Mijn familie is van Molukse komaf. Ruim zeventig jaar geleden emigreerden mijn opa, een marinier, en oma onvrijwillig naar Nederland. Ik voel mij thuis in de Molukse gemeenschap. Met Nusa Mesa maken we onder andere videoproducties waarin we de verhalen van Molukse Nederlanders vertellen.

„Afgelopen maand kreeg ik dubbel uitbetaald. Mijn oude werkgever stortte mijn laatste salaris, terwijl ik als freelance cameraman op de set stond. De komende tijd zal uitwijzen of ik het red, maar ik weet uit ervaring dat deze sector goed verdient. Er is te veel werk voor te weinig mensen.

„Freelancen geeft vrijheid, maar het ontbreekt ook aan een vaste routine. Ik kan nu gebeld worden voor een klus over twee dagen. Af en toe werk ik door tot ’s avonds laat, of staat een klus in het weekend gepland – daar moet ik nog een balans in zien te vinden. Ik boks in mijn vrije tijd en voetbal in een selectieteam, waar een aanwezigheidsplicht geldt. Als ik niet op de training ben, heeft dat consequenties voor mijn speeltijd tijdens de wedstrijd. Gelukkig is het nog niet zo ver gekomen.”

Uit

‘Twee jaar geleden kochten mijn vriendin en ik een nieuwbouwhuis in Leiden, dat nu net af is. Het afgelopen jaar was financieel best pittig: we betaalden huur, plus de hypotheek voor onze toekomstige woning. Dankzij leningen in persoonlijke kring hebben we het gered, maar veel langer had het niet moeten duren.

„Ik ben een gezelligheidsdier. Als het in het weekend een beetje uit de klauwen loopt, kan ik wel eens naar mijn spaarpot grijpen. Dat is eigenlijk mijn buffer voor als ik een slechte maand heb gedraaid. De andere helft van mijn spaargeld zet ik op een gezamenlijke rekening voor ons nieuwe huis, daar kom ik echt niet aan.

„Mijn familie gaat altijd modieus gekleed. Ik kan best doorslaan bij de aanschaf van nieuwe kleding. Maar inmiddels heb ik een flinke garderobe.

„Verder spaar ik voor camera-apparatuur. Een nieuwe lens of microfoon kan wel oplopen tot duizend euro. Nu huur ik soms nog spullen voor een filmklus, maar in de toekomst wil ik alles zelf kunnen meebrengen.”

Netto-inkomen: gemiddeld 4.000 euro per maand Gezamenlijke lasten: wonen 1.400 euro; auto 300 euro; mobiel/internet/tv 100 euro; hond 50 euro; streamingdiensten 30 euro Privélasten: boodschappen 300 euro; verzekeringen 160 euro; horeca 100 euro; kleding 50 euro Sparen: 500 euro per maand Laatste grote aankoop: audioapparatuur, 400 euro

