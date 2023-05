Brede verontwaardiging over racisme-rel in Spaans voetbal

‘Vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten”, schreef Vinícius Júnior, topvoetballer van Real Madrid, zondag op Instagram. Opnieuw was de 22-jarige Braziliaan dit weekend het mikpunt van racisme tijdens een wedstrijd in de hoogste Spaanse voetbalcompetitie, La Liga.

Bij aankomst in Valencia, waar Real Madrid tegen de plaatselijke club speelde, werd de spelersbus uit Madrid opgewacht door supporters van Valencia CF. Toen Vinícius de bus uitstapte, begon het gezang: „Vinícius, je bent een aap”. Ook tijdens de wedstrijd maakten de supporters van Valencia CF de Braziliaan uit voor mono, Spaans voor ‘aap’. Vervolgens klonken er apengeluiden vanaf de tribune.

Vinícius Jr. rende op de tribunes af en ging verhaal halen bij de Valencia-aanhang, samen met zijn ploeggenoten. Vervolgens vroeg hij scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea om in te grijpen, maar die gaf daaraan geen gehoor. Na een kort oponthoud besloot de scheidsrechter het spel te hervatten, tot frustratie van de Braziliaanse speler, die daarna een tik uitdeelde aan een speler van Valencia. Vinícius Jr. kreeg een rode kaart en moest het veld verlaten.

Wat volgde was een emotioneel bericht vanuit de kleedkamers van Vinícius Jr. op zijn socialemedia-accounts. „Dit was niet de eerste, niet de tweede en ook niet de derde keer. Racisme is normaal bij La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond vindt het normaal en de tegenspelers moedigen het aan. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, behoort nu toe aan racisten”.

Bijval

De 22-jarige aanvaller kreeg direct bijval van grote spelers, voetbalanalisten én de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. In een toespraak ter afsluiting van de G7-top in Japan veroordeelde Lula de racistische beledigingen aan het adres van Vinícius Jr. „Het is oneerlijk dat deze arme jongen, die het zo goed heeft gedaan in het leven en misschien wel de beste ter wereld zal worden – hij is zeker de beste bij Real Madrid – wordt beledigd in elk stadion waarin hij speelt.”

Lula roept wereldvoetbalbond FIFA en de Spaanse competitie op om „serieuze maatregelen” te nemen om dit soort incidenten te bestrijden. „We kunnen niet toestaan dat fascisme en racisme voetbalstadions overnemen”, aldus de Braziliaanse president.

„In dit land wordt er nooit ingegrepen. Nooit. Zijn er racistische spreekkoren? Doen ze niks. Krijg je een voorwerp naar je hoofd geslingerd? Niets, en er zal ook niets gebeuren”, riep voetbaljournalist José Luis Sánchez geëmotioneerd tijdens de nabeschouwing van de wedstrijd bij het voetbalpraatprogramma El Chiringuito de Jugones. „Daarom moet hij weg. Vinícius moet de stadions uitlopen. Zingen ze iets lelijks? Ik ga. Word je uitgefloten? Ik ga. Gevolgd door alle teamgenoten. Dit is geen vrijheid van meningsuiting meer, dit is een gebrek aan respect. En niemand doet wat.”

De Nederlandse Valencia-speler Justin Kluivert bood zijn tegenstander Vinícius zondagavond al meteen „excuses namens heel Valencia” aan. Inmiddels heeft Kluiverts club bekendgemaakt het gedrag van de supporters ernstig af te keuren en stadionverboden te zullen uitdelen.

Actie

De Spaanse voetbalbond stelt na alle ophef een onderzoek in naar wat er in en om het Valenciaanse Estadio Mestalla is gebeurd. Op de website van de bond wordt verzocht om alle beelden die van het moment zijn gemaakt op te sturen.

La Liga spreekt de verwijten tegen dat er niets gedaan wordt tegen racisme en xenofobie. Op haar site laat de voetbalcompetitie weten dat ze alle racistische incidenten rondom Vinícius Jr. serieus neemt en negen keer aangifte heeft gedaan bij de commissie tegen geweld, racisme en vreemdelingenhaat van de Spaanse voetbalbond.

Vinícius Jr. zelf eindigt zijn bericht op sociale media met een strijdlustige boodschap: „Met alles wat er helaas wekelijks gebeurt, heb ik geen manier om mezelf te verdedigen. Maar ik ben sterk en vecht tot het einde tegen racisten. Ook al is dat eind nog ver weg.”