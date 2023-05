Boomlang, snel en soepel – Frans basketbaltalent Wembanyama wil de NBA opschudden

Als LeBron James je ‘buitenaards’ noemt, dan weet je dat je goed zit. De Amerikaanse basketballer, beschouwd als een van de beste spelers ter wereld, zei dit onlangs over de negentienjarige Fransman Victor Wembanyama, nadat hij hem zag spelen in Las Vegas. „Het is een soort alien. Hij is duidelijk hét talent van zijn generatie.”

De schijnwerpers in de basketbalwereld staan deze weken gericht op Wembanyama, omdat hij volgend seizoen de overstap maakt naar de Verenigde Staten. Bij de draft voor de Noord-Amerikaanse profcompetitie NBA geldt Wembanyama als de meest gewilde speler. San Antonio Spurs mag op 22 juni de eerste keuze maken en zal zo goed als zeker de Fransman naar Texas halen.

Neem een kijkje op het Instagram-account van Victor Wembanyama, en je weet dat basketballen hem in het bloed zit. Op zijn profielfoto zie je een jongetje van een jaar of vijf. Grote bruine ogen, zwarte krullen. Een voorzichtige glimlach op het gezicht. En in zijn handen een basketbal. De foto is vermoedelijk in Chesney genomen, het plaatsje net buiten Parijs waar Wembanyama met zijn zus en broertje opgroeide.

Het zal zijn moeder Élodie zijn geweest die de jonge ‘Wemby’ de bal in handen had gedrukt: ook zij basketbalde op professioneel niveau. Ze stond bekend als een intimiderende en defensieve speelster. Later ging ze werken als coach – zij was het die Victor Wembanyama zijn eerste vaardigheden leerde.

Ook van vaders kant zit sport in het bloed: Félix Wembanyama, van Congolese origine, deed aan hoogspringen. En Victor Wembanyama’s broer en zus zijn eveneens sporters geworden: zus Ève speelt op hoog niveau basketbal, broertje Oscar doet aan handbal. Wembanyama heeft zijn in het oog springende lengte – hij is 2.21 meter – ook niet van een vreemde: moeder Élodie is 1.91, vader Félix 2.01. De spanwijdte van Wembanyama juniors armen is ruim 2.30 meter.

Toch waren het niet alleen fysieke kenmerken en de sportieve achtergrond van zijn ouders die hem hielpen zo ver te komen, vertelde hij in een interview met France TV. „Mijn ouders hebben mij altijd vrijgelaten, nooit sloten ze me op in een doosje. Dat heeft me in staat gesteld om te worden wie ik echt ben.”

Interne opleiding

Wembanyama’s traject begon bij de lokale basketbalclub Chesnay-Versailles, waar hij op achtjarige leeftijd lid werd en vrijwel meteen met oudere kinderen mocht meespelen. Als tienjarige stapte hij over naar de club Nanterre 92. Ook daar speelde hij meteen op een hoger niveau dan zijn leeftijdsgenoten. De basketbalafdeling van FC Barcelona toonde interesse in de jonge Wembanyama, maar hij besloot in Nanterre te blijven waar hij op veertienjarige leeftijd (een jaar eerder dan normaal) begon aan de interne opleiding.

In de jaren die volgden, werd alles in staat gesteld om al het mogelijke uit het talent van Wembanyama te halen, vertelt de Amerikaanse basketbalanalist Jonathan Givony in de podcast ESPN Daily. „Bij Nanterre zagen ze dat hij speciaal was, dus kreeg hij training op hoog niveau. Op de campus werd een speciaal bed voor hem gemaakt en er werd gezorgd dat hij vijf keer per dag een maaltijd kreeg.”

Ook regelde de club een dubbele licentie voor haar sterspeler, waardoor hij zowel voor jeugd- als volwassenenteams mocht uitkomen. In zijn eerste wedstrijd in Nationale 1, de derde seniorendivisie van Frankrijk, maakte hij op zestienjarige leeftijd 22 punten en tien rebounds. De Franse basketballer Rudy Gobert, die in de NBA speelt bij Minnesota Timberwolves, sprak van „een talent zoals we dat nog nooit hebben gezien in Frankrijk. En om eerlijk te zijn, ook niet vaak in de rest van de wereld.”

Wembanyama’s talent was meteen onmiskenbaar: ondanks zijn enorme lengte is hij snel, speelt hij soepel. Ook valt hij op door zijn sprongkracht, technische vaardigheden en scherpe spelinzicht. Maar op fysiek niveau moest hij nog groeien. Zo zei trainer Philippe Da Silva van Nanterre in 2020 dat de jonge basketballer grote moeite had zich vijf keer op te drukken. „Iedereen ging hem aanmoedigen.”

Ook woog hij maar 72 kilo toen hij begon aan de opleiding in Nanterre, terwijl hij toen al boomlang was. De vijf maaltijden per dag deden hun werk en binnen twee jaar kwam Wembanyama bijna 25 kilo aan. Inmiddels is hij iets over de 100 kilo – volgens sommigen nog steeds aan de lichte kant voor de NBA.

Na zijn jaren in Nanterre tekende Wembanyama in 2021 bij de Franse club ASVEL Lyon-Vileurbanne. In juni 2022 stapt hij over naar het Parijse team Metropolitans 92. Terwijl hij in alle opzichten groeide, zag Wembanyama zijn talent ook meermaals bekroond. Afgelopen seizoen was hij niet alleen topscorer, maar ook de beste rebounder én de beste verdediger van de Franse competitie.

Kampioensring

Wembanyama’s talent wordt vergeleken met dat van grootheden als de in 2020 overleden Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar en LeBron James. Die laatste ziet de vergelijking ook, en zei „nog nooit zo’n lange speler te hebben gezien die zo vloeiend en gracieus” speelt. De Fransman zelf is zich ook zeer bewust van zijn talent – al jaren. „Het is altijd een droom geweest [om een grote speler te worden]”, zei hij tegen France TV. „Op elf-, twaalfjarige leeftijd wist ik zeker dat het niet bij een droom zou blijven, maar dat het een doel zou worden.”

Het spelen in de NBA is een grote stap voor Wembanyama, maar als het aan hem ligt niet de laatste. „Zomaar een NBA-speler te zijn, dat interesseert me niet.” Hij heeft de wens met zijn nieuwe team een kampioensring te winnen en uitgeroepen te worden tot ‘MVP’, beste speler van het seizoen. „Ik weet dat ik daartoe in staat ben.”

Wembanyama wil zich boven alles blijven richten op het spel, zei hij tegen analist Givony. „Basketbal zelf is voor mij niet veranderd. Er zijn wel meer verantwoordelijkheden, meer verwachtingen. Maar het is hetzelfde spelletje en ik heb er nog steeds evenveel plezier in.” Dat is te zien als Wembanyama weer eens met zijn lange ledematen en een grote glimlach over het veld danst.