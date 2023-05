‘Antigone in de Amazone’ vraagt trefzeker aandacht voor de moord op landloze boeren

Op 17 april 1996 werden negentien landloze boeren in de Braziliaanse staat Pará tijdens een demonstratie door de politie vermoord. Over deze goeddeels onbestrafte misdaad gaat Antigone in de Amazone van de Zwitserse theatermaker Milo Rau en zijn Vlaamse gezelschap NT Gent. De voorstelling richt de aandacht op de situatie van de inheemse bevolking, die strijdt voor een eerlijke verdeling van het land.

Milo Rau doet dat op de hem kenmerkende wijze, in een mengeling van videobeelden, muziek en documentaire-theater, waarbij de spelers op het podium zowel hun rollen spelen als hun rol toelichten. Voor deze productie reisden de makers af naar de plek des onheils in Brazilië om in een re-enactment met tientallen figuranten en lokale acteurs de massamoord opnieuw uit te voeren. Dat levert indrukwekkende en spannende filmbeelden op van losgeslagen agenten die inbeuken op vreedzame demonstranten.

Op beeld zijn er ook commentaren van overlevenden die nog altijd treuren om de doden. In bredere zin is er aandacht voor de Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, de Braziliaanse organisatie van ‘landlozen’, een van de grootste sociale bewegingen van Latijns-Amerika, die strijdt tegen de vernietiging van de Amazone en het onteigenen van land van de oorspronkelijke bewoners.

Opgelegd

De vermenging van hun verzet met Antigone, de Griekse tragedie van Sophocles, doet daarbij wat opgelegd aan. Dat klassieke stuk heeft weliswaar ook als thema het uiteenlopen van menselijke maat en ‘goddelijke’ wetten, maar Rau weet dat verband onvoldoende te leggen. Sophocles schreef: „Veel dingen zijn monsterlijk, maar niets is monsterlijker dan de mens.” Maar zelfs dat citaat doet nu wat vrijblijvend aan.

Omstebeurt verklaren de vier acteurs (Frederico Araujo, Sara De Bosschere, Arne De Tremerie, Pablo Casella) een rol te vertolken, waarin ze vergeefs tegen de autoriteiten ingaan. Die passages, bedoeld als parallel, voelen als een nieuwe vorm van inbreuk: waarom verdoen deze westerse theatermakers hun tijd met oude mythen, terwijl er doden vallen?

In deze ongelijke, directe confrontatie verliest de kunst het van de actualiteit. Tijdens deze voorstelling ga je eerder verlangen naar meer documentaire, naar meer over Kay Sara, de inheemse activiste en actrice, die nog wel op video meedoet, maar zegt dat ze alleen nog voor de inheemse bevolking wil optreden. In een speech in 2020, ook door NRC gepubliceerd, zei ze: „Het gaat niet meer om kunst, het gaat niet meer om theater. Onze tragedie gebeurt hier en nu, in de wereld, voor onze ogen.” Een spottend citaat van voormalig president Jair Bolsonaro over de massamoord, waarbij hij de politie prijst, illustreert hoe penibel de situatie nog altijd is.

Misschien bereikt Rau dan ook wel precies het effect dat hij met zijn theaterwerk beoogt. Antigone in de Amazone is het afsluitende deel van zijn Trilogie van Klassieke Mythen. Voor Orestes in Mosul trok hij naar de voormalige hoofdstad van de Islamitische Staat en voor de Jezusfilm The New Gospel naar vluchtelingenkampen in Italië. Ook in die voorstellingen trof vooral het activistische deel van de productie doel. Dat is in Rau te prijzen: hoe onontkoombaar hij de blik op hedendaags onrecht richt. Maar het is toch het mooist als theater en actie samenvloeien, zoals bij het zingen van het inheemse koor tijdens de re-enactment. Die woorden, die stemmen, gaan recht naar het hart.

Theater Antigone in de Amazone, door NT Gent. Regie: Milo Rau. Gezien: 19 mei, ITA. Tournee, 17/6 in R’dam. Info: ntgent.be ●●●●●