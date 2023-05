‘Als zo’n trein met gevaarlijke stoffen ontspoort, is heel Mierlo-Hout weg!’

Loop je over de Houtse Parallelweg in Helmond, dan loop je om de circa vijftig meter een ander tijdperk in. Eerst tref je jarendertighuizen, dan monumentale panden in de Heimatstijl, dan een rijtje nieuwbouwwoningen van een paar jaar geleden, gevolgd door huurhuizen uit de jaren tachtig. Parallel aan deze niet-chronologische tijdlijn loopt een treinspoor, waarover elke dag passagierstreinen zoeven en goederentreinen denderen.

Al jaren stijgt het aantal goederentreinen tussen Nederland en Duitsland. Vorig jaar reden er op de drukste dagen meer dan honderd exemplaren over de Brabantroute, volgens cijfers van spoorbeheerder ProRail. De Brabantroute is de spoorlijn die loopt van Zwijndrecht tot Venlo. Het spoor langs de Houtse Parallelweg is daar onderdeel van. Een deel van die goederentreinen vervoert gevaarlijke stoffen, zoals ammoniak, propaan en chloor.

De treinen zitten soms kont aan kont Maria Poulussen woonachtig aan Parallelweg

„Verschrikkelijk!” zegt Maria Poulussen (77). Ze komt net haar huurhuis aan de Parallelweg uit lopen, handtas en autosleutels in de hand. „Het is alsof er steeds meer komen. De treinen zitten soms kont aan kont; dat ze echt in moeten houden totdat de ander een stukje verder is.”

Veel gedreun

De goederentreinen zorgen volgens Poulussen voor „veel gedreun” binnen. „Ze zijn hier pas de muur komen metselen. Die was helemaal gescheurd.” Ze loopt naar de zijkant van haar hoekhuis en wijst een stukje buitenmuur aan waar vers cement tussen de bakstenen zit. En dan heeft ze het nog niet eens gehad over de treinen met gevaarlijke stoffen. „Als zo’n trein ontspoort, is heel Mierlo-Hout weg!”, zegt ze, de naam gebruikend van het dorp dat opging in stadsdeel Helmond-’t Hout.

Onlangs heeft een groepje bezorgde bewoners van de Houtse Parallelweg een brief gestuurd naar de Helmondse gemeenteraad. Poulussen deed niet mee, omdat ze pas van de brief hoorde toen die al was verstuurd. De vele wagons met gevaarlijke stoffen geven de briefschrijvers een gevoel van onveiligheid: „Mocht er iets gebeuren, dan zijn de gevolgen niet te overzien.” De vele goederentreinen zorgen bovendien voor geluidsoverlast en scheuren in hun muren. Ze roepen de verantwoordelijk wethouder op „een sterk signaal” af te geven in Den Haag „dat dit zo niet meer verder kan”.

Burgemeesters trokken aan de bel

Sommige van de bewoners van de Houtse Parallelweg die NRC heeft gesproken, zes in totaal, zijn ervan overtuigd dat het aantal treinen dat gevaarlijke stoffen vervoert, de laatste jaren is toegenomen. Maar dat is niet het geval, blijkt uit cijfers van ProRail: het aantal is al jaren vrijwel stabiel.

Afgelopen januari trokken Brabantse burgemeesters, onder wie die van Helmond, toch aan de bel in Den Haag, via een brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA), die is ingezien door NRC. Dat het aantal treinen met gevaarlijke stoffen niet is toegenomen, betekent niet per se dat de zorgen van de omwonenden onterecht zijn. Het aantal goederentreinen over de Brabantroute gaat de komende tijd namelijk toenemen en daar kunnen treinen met gevaarlijke stoffen tussen zitten.

Goederentreinen vervoeren gevaarlijke stoffen als ammoniak, propaan en chloor

De reden is dat er vanaf eind 2024 anderhalf jaar lang werkzaamheden zullen zijn aan de Betuweroute. Een deel van de goederentreinen die normaal over de Betuweroute rijden, zal dan via de Brabantroute van en naar Duitsland moeten. Daarbij komt dat ProRail zich inzet voor nog meer goederenvervoer per trein, omdat deze manier van vervoeren „zeer duurzaam” is, schreef de spoorbeheerder in februari op zijn website.

De Brabantroute zal vanaf eind 2024 vaker gebruikt worden

Bovendien worden er in Brabant veel woningen gebouwd. Veel beoogde locaties daarvoor liggen in de buurt van het spoor, omdat het plan is zoveel mogelijk ‘binnenstedelijk’ te bouwen. „De kans op een ongeval dreigt groter te worden door een verdere toename van de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stoffen over het Brabantse spoor. Terwijl een potentieel ongeval meer omwonenden zal gaan raken”, schrijven de burgemeesters in de brief. Ze verzoeken de staatssecretaris om een „coördinerende regierol” op zich te nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

„In Nederland mag de kans op overlijden van iemand die naast het spoor woont door een ongeluk met een gevaarlijke stof niet groter zijn dan één op een miljoen”, zegt Nils Rosmuller, lector energie en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. „Dat is dus een behoorlijk kleine kans.” Maar naast het individuele risico bestaat nog het groepsrisico. „Van zeshonderd verkeersdoden per jaar ligt niemand wakker, maar als die doden allemaal in één keer vallen, is iedereen in rep en roer. Kijk je naar de Brabantroute dan zit het er met het individuele risico wel goed, maar is het groepsrisico een lastig punt. Voor dát risico is er niet zo’n harde wettelijke norm als voor dat bij individuen, maar er wonen best veel mensen langs de Brabantroute.”

Toxische stoffen

Welke gevolgen een ongeluk met een trein met gevaarlijke stoffen heeft, is afhankelijk van verschillende factoren, zegt Rosmuller. Zijn het heel toxische stoffen en woon je direct aan het spoor, dan is de kans op overlijden groter dan wanneer het gaat om brandbare gassen en je twintig, dertig meter verder woont. En de tijd speelt ook een rol: hoe snel komt de stof vrij? „En wat zijn de weersomstandigheden?”

Het spoor tussen de Houtse Parallelweg en de Noord Parallelweg, waar treinen met gevaarlijke stoffen door dicht bevolkt gebied rijden. Foto: Merlin Daleman

In december ontspoorde in Servië een trein die ammoniak vervoerde. Meer dan vijftig mensen hadden last van vergiftigingsverschijnselen. Een woordvoerder van ProRail zegt dat „experts bij ProRail” aangeven dat „alle ongelukken in het buitenland met goederentreinen niet in Nederland hadden kunnen plaatsvinden”, omdat „onze veiligheidssystemen zo goed zijn”. „Mocht er toch een incident plaatsvinden, dan zijn er vooraf heldere afspraken gemaakt met brandweer en overheden.”

Afgelopen april reageerde staatssecretaris Heijnen op de bezorgde brief van de Brabantse burgemeesters. Ze schreef dat ze hun „signaal” goed had „verstaan” en dat ze met hen in gesprek wil blijven. Maar ook dat ze vindt dat er niet zozeer gekeken moet worden naar het aantal mensen dat langs het spoor woont of naar de hoeveelheid treinen met gevaarlijke stoffen, maar naar veiligheidsmaatregelen en het toezicht daarop.

De Helmondse wethouder Arno Bonte (mobiliteit, GroenLinks) zegt dat een groepje afgevaardigde burgemeesters inderdaad nog steeds in gesprek is met Heijnen. „We hebben een eerste signaal afgegeven, maar onze zorgen zijn tot nu toe door de staatssecretaris nog onvoldoende vertaald.”

Bonte moet nog in gesprek met de briefschrijvers van de Houtse Parallelweg, maar hij deelt „hun zorgen helemaal”. „Je moet kijken naar wat de beste route is voor die gevaarlijke treinen. En dat is niet per se de kortste, maar degene die de minste overlast oplevert en dus zo min mogelijk door stedelijk gebied gaat. De staatssecretaris moet kijken naar goede alternatieven.”

Betuweroute

In antwoorden op Kamervragen over het onderwerp schreef Heijnen dat de Betuweroute „niet altijd” de „meest logische” keuze is, als wordt gekeken naar de bestemming en herkomst van goederen. Er bestaan andere opties om gevaarlijke stoffen te vervoeren, via buisleidingen, vrachtwagens en schepen bijvoorbeeld. Maar, zegt Heijnen, zolang producenten zich aan de internationale veiligheidseisen houden, mogen zij zelf bepalen op welke manier ze de stoffen laten vervoeren.

Overigens zijn niet alle bewoners van de Houtse Parallelweg bezorgd. „Nee, nee. Mijn man heeft veertig jaar bij het spoor gewerkt; wij zijn hier juist komen wonen voor de treinen”, zegt Maria van der Heijden (76) in de deuropening van haar huis. „En hedde gij ooit gehoord dat er hier iets gebeurd is zolang onze leeftijd is? Nog nooit.”

