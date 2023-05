Aantal bedreigingen tegen politici verdubbeld in 2022

Het aantal meldingen van bedreigingen tegen politici is vorig jaar verdubbeld in vergelijking met 2021. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie ontving 1.125 meldingen, in 2021 waren dat er 588. Het aantal bedreigingen dat mogelijk strafbaar is, groeide van 373 naar 889.

Door een combinatie van factoren zijn veel zaken lastig voor de rechter te krijgen. Zeshonderd bedreigingen die mogelijk strafbaar zijn, kwamen uit landen waar Nederland geen zogenoemd rechtshulpverdrag mee heeft, waarmee onder meer uitlevering wordt geregeld. Daarnaast werden de uitingen goeddeels gedaan via sociale media. Die platforms „werken soms wel, maar soms ook niet mee”, aldus het OM.

Opvallend is dat met name één Tweede Kamerlid veel vaker ernstig bedreigd is. Volgens persbureau ANP gaat het om Geert Wilders, het OM kan dat niet bevestigen. De toename leverde zo veel extra werk op dat het Team Bedreigde Politici minder zaken gereed kon maken voor zitting; in 2022 werden 37 verdachten voor de rechter gedaagd, minder dan de helft van het aantal zaken in 2021. Die achterstand is het OM aan het wegwerken.